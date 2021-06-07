停課延長至學期結束 新北各項升學及甄選延期 照顧不中斷

全國疫情持續延燒，教育部今(7)日宣布停課日期延 長至7月2日學期結束，而補習班、課後照顧中心(安親班)等各類 教育機構亦請所有學生停止前往，留在家中學習。新北市高中職以下 為避免群聚取消到校實體期末考， 教育局日前宣布暑期育樂營停止辦理， 近期亦調整各項升學及甄選期程。此外，教育局推出「 新北數位學院」並提供更多設備借用服務，持續推動基本照顧、 各項弱勢生補助及提供家庭教育諮詢專線，照顧好每一位學生。

對學生升學期程調整延期部分，教育部宣布大學指考延期至7月28 日至30日辦理；國中教育會考成績網路查詢時間延後至6月11日 ，新北公立高中優先免試入學報名延至6月9至15日中午； 基北區免試入學期程調整為7月6日報名截止，13日放榜，15日 報到；特色招生考試分發入學日程為6月23至25日報名，27日 測驗，相關資訊至「新北市中等教育資源網」查詢（網址：http s://se.ntpc.edu.tw/）。

各階段別教育人員甄選期程，幼兒園教保員甄選初試延至7月15日 、複試8月7日，契約進用廚工、職員、護理師甄選日期延至8月7 日。教師甄選部分，預計國小初試7月19日、複試8月6日； 國中初試7月24日、複試8月7日；高中複試7月7日。 上述期程將陸續公告於「新北市幼兒教育資源網」(網址：http s://kidedu.ntpc.edu.tw/app/ home.php)及教甄報名系統(網址：https:// career.ntpc.edu.tw/)，因應疫情情況依實際 公告為準。

教育機構停課期間收退費部分，補習班及課後照顧中心(安親班)如 經消費者同意，可改以線上學習方式調整課程， 或依退費標準予以退費。 各終身學習機構得依比例辦理退費或辦理線上補課。 新北市為協助受停課影響社區大學，提高基本補助款、 補助發展數位課程及其他防疫配套措施。 另教育部已針對孩童家庭防疫提供補貼專案、私立幼兒園（ 含準公共幼兒園）、補習班、課後照顧中心、社區大學、 團膳業者訂定紓困方案，可至中央「防疫紓困振興專區」依規定申請 （網址：https://www.edu.tw/COVID- 19/Default.aspx）。

在線上教學部分，教育局推出「新北數位學院」（https:// reurl.cc/rgg8VN）提供各項線上教學工具及範例， 而對於在家無資訊設備或網路的弱勢學生，已發放187台平板及1 ,963片網卡供使用，另若借用網卡逾使用期限可逕行續借， 近期教育局更追加7,000片網卡及2,000個WiFi分享器 供借用，協助解決家中同時多位小孩進行線上課程情況。

目前每日約1千名學生因家中無法照顧仍需到校(園)接受基本照顧 ，除持續推動也繼續撥付弱勢學童早午餐補助， 在幸福保衛站部分為減少外出頻率， 提供有急難學生至便利超商和八方雲集「加倍取餐」及「餐食外帶」 服務。自6月7日起也將家庭教育諮詢專線(412-8185)增 加為2線，協助穩定家庭關係並調適心理壓力， 期望孩子能獲得妥善照顧。

教育局提醒， 近期各校辦理線上畢業典禮應遵守各項防疫措施及人員低度活動原則 ，精簡現場工作人員人力；畢業證書及獎項獎品發放， 待疫情趨緩後再行通知學生領回或逕行配送至畢業生家中， 現場領取則需規劃專區並實施畢業生分流到校簽領。 各項最新防疫措施請至教育局「防疫專區」查詢（網址：https ://www.ntpc.edu.tw/home.jsp? id=6918f79d690935a2）。

照片來源：新北市教育局提供