臺灣證交所：上週外資在集中市場賣超27.91億元

根據台灣證券交易所統計，上週（2021/5/31~2021/6/4）外資在集中市場總買進金額為4,667.71億元，總賣出金額為4,695.62億元，賣超為27.91億元，另統計自2021年年初至6月4日止，外資總買進金額為9兆7,778.22億元，總賣出金額為10兆1,395.40億元，累計賣超為3,617.18億元。外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為23兆524.77億元新台幣，占全體上市股票市值的43.97%，較5月28日的22兆8,037.28億元新台幣，增加2,487.49億元。

就個股比較部分：

上週外資自集中市場買超最多的前三名上市公司為：

第一名：長榮航：買進164,503千股，賣出110,282千股，買超54,221千股。

第二名：新光金：買進137,923千股，賣出91,558千股，買超46,365千股。

第三名：中信金：買進80,552千股，賣出49,727千股，買超30,825千股。

上週外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司為：

第一名：友達：買進405,092千股，賣出529,345千股，賣超124,253千股。

第二名：群創：買進428,506千股，賣出520,314千股，賣超91,808千股。

第三名：中鋼：買進264,414千股，賣出330,273千股，賣超65,859千股。