新北攜手Snapask 時課問推線上學習大禮包 2千名指考生及國中生受惠

新北市教育局今（7）日與亞洲自學領導品牌 Snapask 時課問攜手合作，提供2,000名應屆高三生以及國中學習扶助學 生免費獲得「線上學習大禮包」， 包含線上即時問答服務及國英數線上課程， 並針對高三生提供指考歷屆詳解，期待在家衝刺成績躍進。

教育局表示，高三生面對即將到來的大學指考， 為協助學生考前有充足的學習資源上場應戰，和時課問合作提供1, 200位高三學生使用。同時為了幫助國中學習弱勢學生「學習不打 烊」，本周將透過學校提出需求，供800位參加學習扶助課程的國 中生使用線上家教即時問答，並進行國英數線上課程， 透過無遠弗屆的科技，讓孩子停課不停學。

受惠學生透過下載 Snapask App完成註冊後，經輸入兌換碼即能享有禮包內的學習資源，包括 10題專業家教即時解惑，以及豐富的國英數線上課程、6冊精華課 及指考歷屆題詳解等資源，在家學習也能隨時有老師進行課業諮詢。

板橋高中謝佳臻同學說:「我覺得蠻有用的，有問題當下就可以問， 不用到處花時間問同學，老師也回答得很清楚。」 樹林高中蔡芷庭同學說：「線上上課就像在看YouTube創作者 拍影片，例如有個系列是用新聞播報的方式上數學課， 看完後會覺得自己增長不少知識，感覺超有趣。」 積穗國中八年級陳士華同學則說：「可以將問題直接拍照發問，很酷 ! 原來透過手機就可以幫我找到老師。」

教育局長張明文表示，新北市重視國高中生基本學力的養成， 防疫居家學習期間「時課問」平台讓學生上傳題目的照片，30秒內 即可配對到適合的家教，提供一對一即時課業解答， 希望協助孩子在居家學習期間，利用科技保持學習動力， 為即將指考的高三生及國中學習扶助學生應援。