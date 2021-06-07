世界食品安全日 新北市未上市水產品抽驗全數合格

端午佳節將近，民眾除了依傳統習俗準備肉粽等應節食 品外，更少不了其它農漁產品的搭配，新北市政府農業局為了讓民眾 安心選購食材，並呼應今年世界食品安全日主題-保障食品安全， 構築健康未來，執行「未上市水產品產地監測計畫」， 針對轄內養殖產業執行上市前水產品及養殖餌料抽驗， 端午節前共計抽驗29件，檢驗結果全數合格。

今天是2021年世界食品安全日，今年的主題：「保障食品安全， 構築健康未來」 強調安全食品的生產和消費對民眾有著直接和長期的好處，有鑑於此 新北市政府漁業處為使民眾能吃的安心，每年執行「 未上市水產品產地監測」計畫， 除了針對轄內生產的水產品進行上市前抽驗工作外， 也對養殖所使用的飼料進行抽檢， 防止違反食品衛生安全規定之水產品流入市面， 並針對轄內養殖戶按養殖生物放養時間及產期進行定期訪查、 宣導安全用藥。

端午節前抽驗，包括鱒魚、鱸魚、鱘龍魚、貢寮鮑及魚飼料等共計2 9件轄內養殖水產品及養殖用飼料， 分別依食品安全相關法規進行藥物殘留及重金屬殘留分析， 結果均合乎衛生福利部發布之「食品中污染物質及毒素衛生標準」、 「動物用藥殘留標準」及「一般食品衛生標準」。

漁業處長張麗珍表示，新北市物產豐隆生產多樣化的水產品， 隨著冷鏈物流技術增進， 鼓勵大家多透過網路向產地採購優質冷凍魚產品， 烹飪美味又營養的料理給家人享用， 尤其防疫期間為家人們選購一箱滿滿的優質冷凍漁產品， 除了傳遞最溫暖的鼓勵外，也用行動支持漁民銷售在地優質水產品吧 ！新北市政府也會持續進行未上市水產品的查驗， 從源頭控管保障民眾食用新北水產品的安全， 也歡迎民眾多多選購新北市優質水產品，讓您吃得安心過好節！ 詳細訂購資訊可搜尋新北市政府漁業處官網 http://fishery.ntpc.gov.tw /活動資訊/漁產防疫組合包