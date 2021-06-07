富邦金控宣布2025 ESG目標及停止新承作高碳排產業投融資

富邦今年邁入成立60週年，延續在企業永續的長期努力， 富邦金控以「Run for Green奔向綠色」為主軸，擘劃全新ESG四大策略：低碳、 數位、激勵與影響，加速推動永續轉型。今日富邦金控更進一步宣布 20項2025年ESG目標，並力行低碳策略，針對電廠、煤礦、 水泥、石化、鋼鐵等五項高碳排敏感性產業擬定准入及撤資標準， 發揮企業當責角色，展現實踐永續承諾的決心， 以綠色新目標邁向下一個永續60年！

富邦金控董事長蔡明興表示，富邦金控視ESG為企業重要承諾， 落實永續經營更是引領富邦走過一甲子的關鍵， 期許富邦可以扮演永續經營與責任金融的領航者， 積極支持低碳轉型的企業、帶動責任投資風氣、幫助潔淨能源發展， 以永續正向的世界為願景，發揮金融業正向影響力，創造共好社會。

富邦金控於2015年底啟動「永續經營ESG願景工程」， 經過六年發展與精進，更使我們燃起以世界為己任的永續使命感。 適逢集團60週年，富邦金控擬定全新ESG四大策略主軸：低碳、 數位、激勵與影響。今日富邦金控正式宣布，力行「低碳」策略， 持續深化氣候變遷因應作為並作出具體承諾，針對電廠、煤礦業、 水泥業、 石化業及鋼鐵業等五大高碳排敏感性產業擬定准入及撤資標準。 未來五年，富邦金控也將戮力達成以下目標：承作綠色金融餘額達2 .45兆元、提供氣候相關保險商品與服務達70億元、 綠債市場承銷參與率提升至34%，帶動價值鏈永續轉型。 期待透過金融市場的力量，引導投資人及企業重視永續發展， 發揮金融業正向影響力。

富邦金控表示，今年起將不再承做新的燃煤電廠專案融資， 同時也是首家金融機構承諾不再投資燃煤比大於50%之電廠， 除非資金明確用於綠能轉型的計畫。富邦金控希望投資、 貸放的每一塊錢，都是對環境、社會有益的， 不僅是停止提供資金給高碳排產業， 另一方面更積極地跟客戶及被投資企業進行議合， 引導並協助他們善用資金進行綠色轉型，另外，針對煤礦業、 水泥業、石化業、鋼鐵業， 富邦金控亦將不再提供會產生大量碳排的營運/製造模式新增融資( 註)。富邦金控期望成為企業的綠色加速器， 攜手夥伴們全力奔向綠色新目標。

在客戶服務上，秉持最適切需求原則，透過「數位」策略， 提供創新服務與體驗，滿足客戶多元投資、理財與保險需求， 並大幅提升子公司數位金融服務之涵蓋率及成長率，包括： 富邦人壽電子通知單、台北富邦銀行數位平台實動戶數、 富邦產險電子保單與電子車險強制證、 富邦證券電子交易實動戶數等。

「激勵」不僅是賦能的展現， 亦是富邦金控在員工關懷上重要的策略主軸，以形塑多元、尊重、 溝通和諧之氛圍，打造友善健康之幸福職場， 並以設定持續入選台灣高薪100指數成分股為目標。

富邦金控在台走過一甲子，始終秉持正向的品牌精神為客戶服務， 透過四大基金會踐行「影響」策略，整合豐富多元的平台， 串聯社會力量，以教育推廣、健康促進、弱勢關懷為主軸， 以創造超過160萬人次影響力為目標， 實踐改變社會的正向影響力，協助人們實現美好生活。

富邦在60週年之際，特別訂定「Run for Green」的永續主軸，除了將發起「Run for Green」ESG倡議計畫，為馬拉松跑者種下10萬棵樹， 表達對環境的一份心意，也代表富邦將全力「奔向綠色」， 與綠色金融、責任投資等世界潮流緊密結合，為永續經營而努力， 期盼創造社會共好，朝向下一個永續60年邁進！

富邦金控永續績效表現屢屢斬獲國際大獎，連續四年入選DJSI道 瓊永續指數最高等級世界指數成分股、連續五年入選DJSI道瓊永 續新興市場指數成分股及MSCI永續指數成分股。根據MSCI 2020年ESG評比報告，富邦金控從A級晉升至AA級(最高為 AAA級)，位居全球人身與健康保險業前17%；亦榮獲CDP氣 候變遷評比「A List」最高榮譽及「供應鏈議合」最高A級評等， 是全台唯一金控榮獲CDP「雙重A級」肯定；Sustainal ytics ESG風險評比更位居全球保險產業第一名， 顯見富邦金控致力於永續經營的決心與努力，已成業界標竿。