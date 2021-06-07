新北市與1919食物銀行合作 將食物箱郵寄宅配到弱勢案家

疫情衝擊期間，為考量弱勢民眾的民生需求，新北市政府除透過社工加倍送物資和里鄰長主動關懷有急需的家庭，提供民生必需品之外，也與中華基督教救助協會1919食物銀行合作，直接將食物箱寄到求助者家中，不只新北市，1919食物銀行也關懷其他縣市，第一波已寄送800份，近期會寄出4千份。

1919食物銀行總監張謙方表示，中華基督教救助協會有專為弱勢家庭開設陪讀班，但因學校全面停課，陪讀班亦跟著停，讓許多平常仰賴學校營養午餐或陪讀班供餐的家庭措手不及，因此1919食物銀行特別與7-ELEVEN、台積電慈善基金會和統一超商好鄰居文教基金會和新北市政府合作，預計募集上萬套1919救助套餐，寄送到各地，讓弱勢家庭不因疫情而斷炊。

張謙方表示，原來1919食物銀行也有與新北市政府社會局惜食分享合作，利用惜食分享車輛將一些惜食蔬果分送到各老人共餐或課後照顧共餐據點，現在共餐暫停，就利用這部份人力和車輛一起支援，所有食物箱均用宅配寄送，全部運費由台積電慈善基金會支付。

在1919食物銀行八里倉庫幫忙整理的邱大信傳道表示，每套食物箱都內含有沙拉油、米、麵條、麵筋、茄汁鯖魚罐頭等，若有急需的家庭，也可與各地區1919食物銀行辦事處聯絡。像新北市個案，由社福中心轉介，就直接寄送。有家庭收到，打電話來感謝，電話中可以隱約聽到對方的啜泣聲，令人聽了很不忍心。

社會局長張錦麗表示，5月中旬疫情嚴峻之後，三部惜食分享車轉作物資運輸，全面投入防疫，除將新北市的實物銀行物資快速運送到全市11個社福中心以確保弱勢領取物資無虞外，也與1919食物銀行合作，用郵寄包裹的方式直接將食物箱寄送至家裡。

張錦麗表示，市長指示在疫情期間，務必確保弱勢民眾衣食無缺，因此除透過社工加倍送物資和里鄰長主動關懷外，也與民間社團合作，也感謝中華基督教救助協會，和之前捐助物資的慈濟基金會、佛光會、笨港聖慈山、道家人文協會、樹林鎮南宮等宗教慈善團體。