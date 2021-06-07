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復育臺北赤蛙　臺北動物園啟動「神蛙」環境測試

臺北動物園：過去在臺灣西部很多地方都曾有觀察紀錄，但因農地經營方式改變及環境用藥等因素，野外適合臺北赤蛙棲息的環境大幅縮減或劣化，讓牠們的野生族群岌岌可危

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2021/06/07 16:22
臺北赤蛙。(照片由Taipei Zoo提供，Taiwan News後製)

臺北赤蛙。(照片由Taipei Zoo提供，Taiwan News後製)

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）臺北市立動物園為了保育臺北赤蛙，近年在園區內的水域環境，野放圈養繁殖的臺北赤蛙，今年春雷過後，研究人員竟然在濕地生態池的外圍，就聽到上百隻的臺北赤蛙的叫聲，令人相當振奮。

臺北市立動物園表示，臺北赤蛙又名雷公蛙，台語又稱牠為「神蛙」，成蛙體型很小、約僅3-4公分，棲息在平地到淺山的水田、草澤及埤塘，春天雨後臺北赤蛙的雄蛙紛紛來到水邊鳴叫找女朋友。過去在臺灣西部很多地方都曾有觀察紀錄，但因農地經營方式改變及環境用藥等因素，野外適合臺北赤蛙棲息的環境大幅縮減或劣化，讓牠們的野生族群岌岌可危，目前臺北赤蛙名列珍貴稀有保育類動物。

去(2020)年，臺北市立動物園的研究人員擴大在園區內多個水域環境，野放剛從蝌蚪變態上岸的幼蛙，今年5月在大雨過後的夜晚，研究人員已可在濕地生態池聽到估計上百隻臺北赤蛙的叫聲，顯示去年的幼蛙已通過環境的考驗，順利長大到水池邊學習鳴叫求偶。

自2012年起，臺北市立動物園便展開臺北赤蛙野外族群監測、棲地、生活史、人工繁殖等研究，2014年啟動圈養繁殖，2015年起與新北市農業局共同推動雙北合作-臺北赤蛙復育棲地營造計畫，105年克服繁殖與照養困難，目前動物園同仁已能掌握臺北赤蛙圈養、繁殖等管理技術。

動物園自2017年開始每年都在園區內進行臺北赤蛙野放，去(2020)年更擴大野放區域，同時把野放年齡層降到剛變態上岸的幼蛙，希望了解不同大小臺北赤蛙對環境的適應力，就近監測生物學相關資料，同時建立移地保育的族群，期望透過域內及域外保育技術的整合，讓臺北赤蛙能早日回到野外棲地。

復育臺北赤蛙　臺北動物園啟動「神蛙」環境測試

臺北赤蛙。(照片由Taipei Zoo提供)
珍貴稀有保育類動物
臺北市立動物園
臺北赤蛙

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