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【防疫期間動起來】多久沒運動會影響身材？研究：約兩到三週

居家運動不可少！只要做六回間歇性高強度運動，就可以增加身體的血氧量，居家徒手訓練也可以減少肌肉流失。

By 林于雯, 台灣英文新聞－編輯
2021/06/07 16:11
台灣三級警戒尚未解除，即使不能外出上健身房，仍然要好好進行居家運動以維持身材。（圖/unsplash）

台灣三級警戒尚未解除，即使不能外出上健身房，仍然要好好進行居家運動以維持身材。（圖/unsplash）

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）全國三級警戒再延長，許多人擔心太久沒運動身材將走樣，專家指出有氧運動表現將在停止訓練後四週下降，肌耐力則是兩週左右。

要打造出健美身材或是良好耐力需要很長的時間，卻很可能因為幾週的缺乏運動而開始受到影響。根據英國廣播公司(BBC)的報導，研究發現，即使是經過15年長期訓練的馬拉松選手，也會因為停止訓練四周以上的時間而讓身體狀態走下坡。

研究也發現，當人們停止有氧運動，在四個禮拜內身體的血液的最大含氧量(VO2)會降低10%，並且持續的緩慢降低。VO2指數代表運動時身體所能消耗的最大氧氣量，能顯示我們的健康程度，VO2越高，跑起步來則越不喘。一般人只要停止運動約八週，VO2就會迅速降低，回到沒有訓練時的狀態。

至於肌耐力，研究發現過去有訓練習慣的人，只要停止訓練兩週，肌肉纖維會流失13%，三週以上才會開始有顯著的流失，而三個月後肌肉量就會大幅減少，並影響到先前訓練時可以承受的重量。

在長時間無法進入健身房的狀態下，想維持身材，居家運動有其必要性。該則報導指出，只要做短短六回的間歇性高強度運動，就可以增加身體的血氧量。根據醫療資訊媒體Hello醫師的文章，醫師也建議在家中透過徒手訓練的方式，減少肌肉消失的問題。
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