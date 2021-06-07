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駭客頻攻擊美企 美商務部長「不排除軍事報復」並教這招保平安....

By 楊琇羽, 台灣英文新聞－編輯
2021/06/07 15:27
美國商務部長吉娜雷蒙多（美聯社圖片）

美國商務部長吉娜雷蒙多（美聯社圖片）

（台灣英文新聞／楊琇羽 綜合外電報導）美國商務部長吉娜雷蒙多（Gina Raimondo）提醒美國所有企業，不分大小，要提防網路駭客攻擊，因為未來這樣的勒索攻擊只會有增無減。

雷蒙多周日(6)日接受ABC News頻道節目專訪時指出，過去一年來國內出現多起駭客攻擊食品廠、水電瓦斯公司、電視頻道等事件，不僅傷害企業運作，也恐侵害到用戶個資隱私。雷蒙多喊話所有公司強化資安作為，因為「未來這類駭客攻擊只會有增無減」。

「像是雙因素認證（two-factor authentication ）去結合兩種不同認證方式、採用資安防禦備份方案等，都能顯著抵擋花招百出的駭客攻擊」雷蒙多說道。

同一時間，美媒報導美國總統拜登在周五英國登場的G7會議上，及6月16日日內瓦的美俄領袖會議上，談到俄羅斯駭客組織對美企的攻擊，官員指白宮認為俄羅斯政府不是失職就是在支持駭客對美國的攻擊。

被媒體問到是否美國會對支持駭客攻擊的國家採取更強烈的動作，像是軍事行動，雷蒙多回應，不排除任何行動的可能。

「我們絕不容忍任何一個政府放任這些駭客攻擊的犯罪行為！」雷蒙多說道。

近期著名疑似俄羅斯駭客攻擊勒索鉅款行動受害者，包括輸油至美東的管線商「殖民油管」、以及全球最大肉商JBS在美國電腦自動化屠宰系統遭駭。報導指出，遭駭客勒索的企業為趕緊恢復正常運作，通常就直接付贖金了事，鮮少通報警察。

更新時間 : 2021-06-07 22:32 GMT+08:00

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