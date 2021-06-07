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線上教學搶先看！台灣紓困4.0申請首日網站大塞車　勞動部：7月5日前登錄都有效

行政院紓困4.0今(7)日開放個人及事業補助線上或郵寄申請。

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By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2021/06/07 15:00
紓困4.0發放對象、日期、線上申請搶先看！（圖/行政院）

紓困4.0發放對象、日期、線上申請搶先看！（圖/行政院）

（台灣英文新聞/政治組 台北綜合報導）行政院紓困4.0今(7)日開放個人及事業補助線上或郵寄申請。

行政院3日通過規模2600億新台幣的紓困4.0，共分三波申請，個人紓困部分新增330萬人，預計共有730萬人受惠。

首波的個人紓困現金已於4日入帳，發放給去年申請過且今年符合資格的民眾，而去年未申請的民眾，今(7)日則開放第二波個人及事業紓困申請及貸款，第三波孩童家庭防疫補貼、勞工紓困貸款將於15日開始申請。

全台第三級警戒再延長，今日是自營工作者及無一定雇主勞工申請生活補貼的首日，導致勞動部網站大塞車，勞動部在臉書喊話，「讓需要的先，晚幾天登錄，網路不塞車，權益不受損」。

據統計，今日至早上6時，網站湧入200萬人次，比原先預計的85萬名申請者多出許多，勞動部表示，如果本身沒有急迫需求，建議可以過幾天再登錄，讓有需要勞工朋友可以先行使用，只要在7月5日前成功上傳，領取補貼的權益都一樣，不會因為晚一點傳帳號登錄而影響!


（勞動部臉書）

紓困4.0個人補貼部分，針對無一定雇主勞工，無勞保及非農漁民身分者，補助1至3萬元；藝文工作者、遊覽車、計程車、租賃車司機、導遊、領隊等，每人每月發放1萬元，發放3個月。

事業紓困方面，凡於今年5月至7月營業額減少達50％以上事業，均可申請補貼，依員工數每位4萬元計算，給予一次性營運補貼；另因第三級警戒升級，中央疫情指揮中心命令停業的事業，且給薪未達基本工資者，4萬元補助分成兩部分，1萬元補助事業體或雇主，補貼其營業損失，另外3萬元直接給予受雇員工，再加上就業安定基金加碼1萬元，總計共有4萬元透過雇主轉發直接給勞工。

延伸閱讀：台灣「藝文紓困4.0」總預算45億明日火速入帳　文化部長估藝文產業總損失上看百億

6月15日起，特別針對全國250萬名國小以下孩童，包含國小學生及學前嬰幼兒，以及國、高中及五專前三年身心障礙學生，每位孩童發放1萬元的「孩童家庭防疫補貼」。

疫情期間為避免臨櫃群聚，相關紓困補助及補貼將陸續撥款匯入民眾帳戶，中央呼籲民眾多加利用線上申請服務，一起來看看線上申請交戰影片吧！

詳情請見勞工保險局官網「疫情紓困」專區


線上登錄教學（影/Youtube）

線上教學搶先看！台灣紓困4.0申請首日網站大塞車　勞動部：7月5日前登錄都有效
紓困4.0（圖/行政院）

線上教學搶先看！台灣紓困4.0申請首日網站大塞車　勞動部：7月5日前登錄都有效
紓困4.0（圖/行政院）

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紓困4.0（圖/行政院）

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紓困4.0（圖/行政院）

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紓困4.0（圖/行政院）
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