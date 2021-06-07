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台灣齊心防疫！林務局所屬各森林育樂場域 均暫停開放至6/28

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2021/06/07 14:41
台灣紫嘯鶇。(照片：林務局提供 / 王力平拍攝)

台灣紫嘯鶇。(照片：林務局提供 / 王力平拍攝)

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）因應台灣全國三級疫情警戒延長至6月28日，為避免民眾不必要移動、活動或集會，林務局今(7)日表示，轄下所有森林育樂場域與自然保護區域、步道及林道將持續暫停開放，請國人暫勿前往，齊心防疫。

林務局表示，已預訂住宿與阿里山林業鐵路車票的民眾，將由林務局各管理處或業者協助辦理退費或延期，各場域開放情形將視中央流行疫情指揮中心發佈的最新資訊即時調整。

林務局暫停開放場域，無論是國家森林遊樂區，如太平山、內洞、滿月圓、東眼山、拉拉山、觀霧、八仙山、大雪山、阿里山、合歡山等18個國家森林遊樂區，還是軌道設施，如烏來台車、太平山蹦蹦車與阿里山林業鐵路，均暫停開放。

在林業文化園區的部分，羅東、東勢、林田山林業文化園區，檜意森活村、阿里山林業村及平地森林園區，如鰲鼓濕地森林園區、林後四林、大農大富平地森林園區，也都暫停開放。

台灣齊心防疫！林務局所屬各森林育樂場域 均暫停開放至6/28

奧萬大國家森林遊樂區生態池。(照片由林務局提供)

8個自然教育中心及生態教育館，如羅東、東眼山、八仙山、奧萬大、觸口、雙流等自然教育中心及紅樹林、員山、南澳、火炎山、二水台灣獼猴、阿里山、瑞穗與大武山生態教育館，配合疫情，暫停開放。

登山山屋如九九山莊、天池山莊、檜谷山屋、向陽山屋、嘉明湖山屋，還有其轄屬全台142條自然步道、81條林道等，及農委會所轄自然保護區域包含自然保留區、自然保護區與野生動物保護區都暫停開放至6月28日。

配合全國三級警戒，應避免不必要移動、活動或集會，且時值防疫高度警戒期間，山域事故搜救困難度隨之升高，為減輕警消救難人員、醫護人員及相關公務人力的負擔，林務局呼籲民眾，如非必要，暫勿前往山區。

台灣齊心防疫！林務局所屬各森林育樂場域 均暫停開放至6/28

內洞下層瀑布。(照片：林務局 提供 /莊信賢拍攝)
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更新時間 : 2021-06-07 22:28 GMT+08:00

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