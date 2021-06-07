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台灣6/7再增26例死亡、211例本土確診　雙北外4例感染源不明

台灣今(7)日新增211例本土確診新冠肺炎案例，4例感染源不明

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By 生活組, 台灣英文新聞－編輯
2021/06/07 14:11
台灣今(7)日新增211例本土確診案例，26例死亡。（圖擷取自直播記者會）

台灣今(7)日新增211例本土確診案例，26例死亡。（圖擷取自直播記者會）

（台灣英文新聞/生活組 台北綜合報導）台灣今(7)日新增211例本土確診案例，26例死亡。

中央流行疫情指揮中心今(7)日公布國內新增214例COVID-19確定病例，分別為211例本土個案及3例境外移入個案。確診個案中新增26例死亡。

指揮中心表示，今日新增之211例本土病例，為106例男性、105例女性，年齡介於未滿10歲至90多歲，發病日介於今(2021)年5月21日至6月6日。個案分布地區以新北市82例最多，其次為臺北市60例，苗栗縣45例，彰化縣8例，新竹市、桃園市、澎湖縣及基隆市各3例，宜蘭縣、嘉義縣、屏東縣及新竹縣各1例。

其中，雙北地區以外縣市69例中，64例為已知感染源，1例有萬華區活動史，4例關聯不明。相關疫情調查持續進行中。

指揮中心說明，今日新增26例死亡個案，共計為男性20位、女性6位，年齡介於50多歲至90多歲，發病日介於5月10日至6月2日，確診日介於5月12日至6月5日，死亡日介於5月31日至6月6日。

指揮中心表示，今日新增3例境外移入中，案11500、案11501分別為40多歲及20多歲菲律賓籍男性，5月15日來臺工作，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，在臺期間並無症狀，6月5日自主健康管理期滿前自費採檢，於今日確診。案11052為本國籍40多歲男性，6月5日自印度返臺，持有搭機前3日內陰性報告，入境時無症狀，入境後至檢疫所集中檢疫並採檢送驗，於今日確診。

指揮中心統計，截至目前國內累計671,160例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含648,841例排除)，其中11,491例確診，分別為1,148例境外移入，10,290例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另49例(新增案10772、10826、10829、11143、11144、11146、11147、11148、11149、11155、11177、11179、11184、11190、11193、11194、11225、11227、11228、11229、11230)移除為空號。確診個案中286例死亡。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。
確診
指揮中心

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