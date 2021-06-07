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大幅降低染疫後住院死亡風險 美英藥廠單株抗體療法獲美FDA緊急授權

美國vir biotechnology與英國GSK合作的 Sotrovimab將成染疫高風險族群的福音，而GSK與法國賽諾菲共同研發的預防性疫苗同時也捎來好消息，可望有效預防變種新冠病毒！

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By 楊琇羽, 台灣英文新聞－編輯
2021/06/07 13:21
大幅降低染疫後住院死亡風險 美英藥廠單株抗體療法獲美FDA緊急授權

（台灣英文新聞／楊琇羽 綜合外電報導）美國生技公司vir biotechnology與英國的葛蘭素史克藥廠（GlaxoSmithKline，GSK）向美國 FDA 申請的一劑型COVID-19 單株抗體療法 Sotrovimab，獲緊急授權（見公司新聞稿）使用，可治療COVID-19輕中症患者，避免一些高風險族群發展成新冠重症或死亡。

根據第三期臨床試驗結果，Sotrovimab 可治療 12 歲以上（體重40公斤以上）已染疫、但有較高機率發展成重度 COVID-19的輕中度患者，如65歲以上長者、過重、懷孕等其它慢性病者（其它請見FDA給醫事人員的Facesheet）。

試驗招募數百名輕至中度 COVID-19 患者，平均分半使用 sotrovimab與安慰劑，結果顯示，sotrovimab 組受試者住院與死亡人數較安慰劑組減85％，而且療法也對目前流行的變種病毒（加州、紐約、南非、英國、巴西、印度變種病毒）染疫者有效。該療法在歐洲藥品管理局（EMA）科學家審查中目前也得到很正面的意見。

據美國FDA發布的factsheet，該緊急授權使用的療法，不適用已重症住院、或正使用供氧設備的患者身上。

感染疾病專家Adrienne E. Shapiro博士指出，如Sotrovimab的單株抗體療法可望是目前最有效的染疫治療方式之一，他鼓勵民眾施打新冠預防疫苗，若不幸染疫，高風險族群可使用這項療法避免發展成重症或死亡。

同一時間，葛蘭素史克藥廠也與法國賽諾菲（Sanofi）聯手研發的預防性新冠疫苗，二期試驗結果顯示能引起強烈免疫反應並有效對抗變種病毒，近日己啓動疫苗最後階段的人體試驗，業者期望最快今年底就能獲准上市。

路透社報導，此款疫苗能因應不斷演化的變種病毒，尤其是首度在南非發現的B.1.351 病毒株，以及其它傳染力強的變種，提供受試者更全面的保護。

第三期試驗會在美洲、亞洲、非洲及拉美共超過3.5萬名成人身上進行，以了解疫苗在不同地區流行變種病毒的作用及保護力，另外，有打過其它品牌疫苗的受試者也會加入實驗，以了解作為「追加劑」的效果。
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單株抗體
GSK
賽諾菲
疫苗

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