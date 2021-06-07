台灣超豐電子千名未染疫移工•繼續作業　產線降載恐影響業績

位於苗栗縣竹南鎮的超豐電子出現9名移工染疫，5日起對員工進行快篩，預計4天快篩4000人。（民眾提供）中央社 位於苗栗縣竹南鎮的超豐電子出現9名移工染疫，5日起對員工進行快篩，預計4天快篩4000人。（民眾提供）中央社

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（台灣英文新聞/財經組 綜合報導）各界關注苗栗電子廠外籍移工群聚感染COVID-19疫情，廠區位於竹南的IC封測廠超豐電子今天(7日) 力拚完成全數員工快篩作業，千名快篩陰性外籍移工已回產線作業，部分產線仍有降載狀況，6月和第2季業績恐受影響。

台灣本土COVID-19疫情嚴峻，苗栗縣電子廠外籍移工群聚感染引發各界關注，其中超豐電子持續進行快篩工作與確診者疫調。

超豐今天上午指出，目前完成快篩員工人數約2600多位，其中外籍移工約1000位已全數完成快篩作業。根據資料，超豐外籍移工快篩陽性人數約11名。

超豐表示，今天持續進行員工快篩作業，預計人數約1500名至1600名，力拚今天完成全數4200多位員工的快篩作業。

在產線運作狀況，中央社引述超豐指出, 快篩陰性的外籍移工已回到產線工作，持續全天工作配戴醫療用口罩；不過有部分本國員工擔心疫情而請假，儘管部分產線出現降載狀況，公司也全力配合員工請假需求。

在防疫措施方面，超豐表示快篩陰性的外籍移工三餐由公司全權負責提供，移工回到宿舍不能外出，且全天仍須配戴醫療用口罩；快篩陽性的外籍移工和本國員工，依照中央流行疫情指揮中心的指引辦理。

對於部分產線降載對業績影響，超豐不諱言表示，6月和第2季業績可能受到員工快篩作業、部分員工請假以及部分產線降載影響，程度仍有待仔細評估，公司持續與客戶保持密切聯繫，目前訂單持續滿載，能見度可看到第3季。

超豐訂單遠大於產能，預估第2季前無法供需平衡。其中晶圓級封裝（WLP）產品線最快6月至7月就會滿載，今年上半年進行去瓶頸化擴充。

因產能滿載，超豐規劃今年興建頭份二廠及WT二廠，其中頭份廠預估明年6月前完工，晶圓測試廠設計中，也預估明年年中前完工。