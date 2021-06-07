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「紙」愛黑白！台灣林試所和攝影大師顏哲章研製手工銀鹽乳劑

林試所以顏老師的黑白攝影作品為實驗對象，將研製出的感光乳劑，透過少量製作、調整濃度，在自製或是市售的不同紙張做為影像承載基質，讓黑白底片呈現不同的影像視覺效果。

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2021/06/07 11:01
圖片由農委會林試所提供，Taiwan News後製

圖片由農委會林試所提供，Taiwan News後製

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）農委會林業試驗所今(7)日表示，該所與黑白照片攝影大師顏哲章老師合作，成功研發感光乳劑，可以少量製作、調整濃度，應用於不同材質的影像乘載載體，成功的讓黑白照片呈現出與傳統相片紙截然不同的視覺效果。

林試所說明，傳統的黑白影像成像是塗佈感光乳劑後的相紙，依序經過曝光、顯影、停顯、定影、水洗、乾燥等流程進行顯影。影響顯影關鍵的感光乳劑以往只能購買市售商品，且無法少量購買，往往造成黑白沖洗照片愛好者的負擔，紙張的選擇性也少。

林試所以顏老師的黑白攝影作品為實驗對象，將研製出的感光乳劑，透過少量製作、調整濃度，在自製或是市售的不同紙張做為影像承載基質，讓黑白底片呈現不同的影像視覺效果。

林試所表示，該所木材纖維組是國內唯一研究紙張的專業單位，何振隆組長、徐健國助理研究員以及袁黃駿先生堪稱現代蔡倫，以手工抄製的各類紙張，為顏哲章黑白影像創作提供了全新的視覺體驗。當手工調製的銀鹽乳劑塗佈於紙基時，會因植物纖維形態與物理特性各異交互作用成千變萬化的趣味。

最難之處在於需克服乳劑與紙質間的膠結性，要能抵抗顯影液、停顯液、定影液和水洗時的浸泡，避免因脫膜而功虧一簣。有的紙質緻密緊實，能表現出極為出色的影像解析，有的紙張凹凸有致如高山深壑，能不經意地呈現平面影像少見的深邃立體感，有的紙纖維交錯宛如新娘婚紗，使暖黑調影像產生出獨幟一格的浪漫感。各種棉、麻、竹甚或樹皮等皆能入紙，「紙」愛黑白真是令人回味雋永。

林試所木材纖維組成立手工造紙實驗室及紙質文物維護實驗室，長期投入手工紙科學及加工研究、紙質文物裝裱及修復研究，包括流沙箋、五色金花紙、裱褙用紙研製、裝裱配色及格式等研究。

林試所這次將手工紙張應用跨足到影像領域，因為感光乳劑可以自行調製，所以影像承載載體可以是任何材質，紙張、木材，玻璃皆可當作載體。待疫情緩和後，林試所將擇期舉辦展覽，完整向民眾呈現此項技術研究成果。
林試所
黑白照片

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