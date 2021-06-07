哈利梅根喜迎第二胎產女 取名莉莉貝向女王與黛安娜王妃致敬

英國哈利王子（左）的妻子梅根（右）第二胎產女，王室家族聞訊感到欣喜。（圖/梅根Instagram） 英國哈利王子（左）的妻子梅根（右）第二胎產女，王室家族聞訊感到欣喜。（圖/梅根Instagram）

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）英國哈利王子的妻子梅根第二胎女兒4日在加州出生，取名莉莉貝(Lilibet)以紀念女王伊麗莎白二世與已故的黛安娜王妃。

梅根（Meghan Markle）第二胎產女取名莉莉貝（Lilibet），全名是莉莉貝．「莉莉」黛安娜．蒙巴頓-溫莎（Lilibet 'Lili' Diana Mountbatten-Windsor）這是以女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）與梅根丈夫哈利王子（Prince Harry）已故母親黛安娜王妃（Princess Diana）的名字命名。

面對新生兒的到來，英國皇室也對外表示欣喜。白金漢宮（Buckingham Palace）的女發言人表示，皇室已獲悉產女訊息，並對薩塞克斯公爵與公爵夫人（The Duke and Duchess of Sussex）的女兒出生感到欣喜，而英國首相強生（Boris Johnson）也在推特發文寫下祝福。

梅根的第1胎是在2019年喜獲麟兒並命名亞契（Archie），不過據《紐約時報》報導，梅根曾在去年7月流產，失去生產第二胎的機會。

由於哈利王子與梅根婚後一度和英國皇室鬧得不愉快，今年2月時更因兩人接受美國脫口秀主持人歐普拉（Oprah Winfrey）專訪時，譴責王室成員的種族主義言論，並爆料其他秘辛，讓這對夫婦在當時引發多方論戰。