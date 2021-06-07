台灣京元電子公司2100移工停班14天•產線降載　本國員工緊急支援

苗栗縣衛生局4日表示，為最快阻斷傳染鏈，中央防疫團隊已進駐京元電，開設前進指揮所，加速全公司快篩。中央社 苗栗縣衛生局4日表示，為最快阻斷傳染鏈，中央防疫團隊已進駐京元電，開設前進指揮所，加速全公司快篩。中央社

（台灣英文新聞/財經組 綜合報導）晶圓測試廠京元電苗栗竹南廠外籍移工COVID-19疫情群聚感染，公司移工從4日晚間已停班，預計停班14天，各部門包括產線運作由本國員工緊急調度因應，產線部分降載，不過仍持續運作。

京元電今(7日) 上午表示，公司約2100名外籍移工已從4日晚間開始停班，規劃外籍移工停班14天，對於產線衝擊程度仍有待詳細評估，不過公司各部門包括產線已經緊急調度本國員工因應，部分產線雖有降載狀況，但整體生產線仍持續運作。

中央社引述京元電表示，產線降載幅度以及對6月業績影響程度，仍需經過仔細估算，若有進一步結果會對外公布。

從客戶端來看，京元電表示，訂單和客戶態度並沒有明顯變化，回應持續正面。

根據資料，京元電主要客戶包括英特爾（Intel）、高通（Qualcomm）、聯發科、輝達（Nvidia）、意法半導體（STM）、賽靈思（Xilinx）、聯詠、韋爾半導體（Will Semiconductor）、瑞薩（Renesas）、博世（Robert Bosch）、華邦電、日立製作所（Murata）等。

台灣本土COVID-19疫情嚴峻，6日新增335例本土確診病例，其中苗栗縣個案多達75例，與京元電移工群聚感染案相關就有65例。京元電粗估累計快篩陽性人數約130多位，持續匡列本國員工40餘人及外籍員工宿舍員工共200多人。

分艙分流作業方面，京元電表示今天起已執行非產線直接員工分流辦公計畫，分成A、B、C三組分流辦公；部分產線單位也實施分流辦公。

從部門來看，京元電指出，在晶圓測試部門由於自動化程度高，測試機台可持續運作，產品測試部門（Final Test）可能會有部分影響，不過也調度本國員工支援；至於CMOS影像感測元件（CIS）測試主要在中國京隆科技；封裝部分產線在竹南東琳精密、部分在中國，CIS元件封裝測試和整體封裝產線不受影響。

京元電第1季晶圓測試業績占比約34.9%，產品測試占比約41%，封裝占比約20.5%，產品預燒占比約1.5%，其他占比約2.1%。

中央流行疫情指揮中心6日表示，針對苗栗縣京元電等廠房發生武漢肺炎群聚事件，避免感染擴大，宣布苗栗縣3家企業(京元電, 超豐, 智邦) 群聚疫情的外籍移工停止上班，居家隔離，薪資照付。

據指揮中心統計，截至5日第1家電子公司（京元電子）共計182案確診，包含24名本國籍、158名外國籍，已匡列接觸者399名；第2家電子公司（超豐電子）共計12案確診 ，均為外國籍；第3家電子公司（智邦科技）也有共計12案確診，分別為2名本國籍、10名外國籍，相關疫調持續進行中。