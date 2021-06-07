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【更新】台灣企業超前部署!　富邦金7日率先成立員工篩檢站

▲「富邦篩檢站」將依風險評估機制安排員工進行快篩，預估篩檢量能可達每月1萬人次，目前規劃設置3個月，後續將視疫情發展延長或結束。▲7日正式啟動的「富邦篩檢站」，將與輔大醫院合作建立「富邦快速PCR檢測通道」。

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By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2021/06/07 17:20
(圖/富邦金控提供) 

(圖/富邦金控提供) 

更新時間: 2021-06-07 17:20

首次發稿: 2021-06-07 09:47

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）超前部署! 富邦金控7日正式成立「富邦篩檢站」，將依風險評估機制安排員工進行快篩，預估篩檢量能可達每月1萬人次，目前規劃設置3個月，後續將視疫情發展延長或結束。

鑒於本土疫情升溫，富邦金表示，除最大化實施居家辦公、分流上下班、暫停訪客約訪、積極監測評估員工群聚感染風險外，在疫情嚴峻時刻也持續展現正向力量，設立富邦篩檢站，落實高規格的企業防疫機制，盼成為企業防疫領頭羊，也保障員工及顧客安全，確保各項營運服務持續不中斷。

【更新】台灣企業超前部署!　富邦金7日率先成立員工篩檢站【更新】台灣企業超前部署!　富邦金7日率先成立員工篩檢站【更新】台灣企業超前部署!　富邦金7日率先成立員工篩檢站以上為「富邦篩檢站」作業情形 (圖/富邦金控提供)

富邦金控表示，為因應疫情變化，保障員工健康，維護辦公場所及營業處所安全，7日正式啟動「富邦篩檢站」，並與輔大醫院合作建立「富邦快速PCR檢測通道」。

一旦員工快篩陽性，將立即安排搭乘防疫計程車至輔大或相關合作醫院進行PCR檢測，結果出爐前，公司將積極妥善安置員工；

若員工快篩結果為陰性也將持續要求加強自我健康監測並落實防疫措施。

富邦金表示，中央流行疫情指揮中心發布企業可自辦員工快篩後，該公司第一時間即依循相關原則指引，建置富邦篩檢站，預約分流管控制度，依員工意願及評估風險高低次序，由專業醫事人員駐點執行快篩。

「富邦篩檢站」目前規劃設置3個月，後續將視疫情發展延長或結束。

對外，富邦集團日前也擴大捐助醫療院所與政府防疫專戶，金額累計新台幣2億元希望為緊繃的醫療體系提供支援，落實企業社會責任。

台灣企業超前部署!　富邦金7日率先成立員工篩檢站

【更新】台灣企業超前部署!　富邦金7日率先成立員工篩檢站圖為篩檢結果等候區 (富邦金控提供)

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