【更新】台灣企業超前部署!　富邦金7日率先成立員工篩檢站

更新時間: 2021-06-07 17:20

首次發稿: 2021-06-07 09:47

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）超前部署! 富邦金控7日正式成立「富邦篩檢站」，將依風險評估機制安排員工進行快篩，預估篩檢量能可達每月1萬人次，目前規劃設置3個月，後續將視疫情發展延長或結束。

鑒於本土疫情升溫，富邦金表示，除最大化實施居家辦公、分流上下班、暫停訪客約訪、積極監測評估員工群聚感染風險外，在疫情嚴峻時刻也持續展現正向力量，設立富邦篩檢站，落實高規格的企業防疫機制，盼成為企業防疫領頭羊，也保障員工及顧客安全，確保各項營運服務持續不中斷。

以上為「富邦篩檢站」作業情形 (圖/富邦金控提供)

富邦金控表示，為因應疫情變化，保障員工健康，維護辦公場所及營業處所安全，7日正式啟動「富邦篩檢站」，並與輔大醫院合作建立「富邦快速PCR檢測通道」。

◆ 一旦員工快篩陽性 ，將立即安排搭乘防疫計程車至輔大或相關合作醫院進行PCR檢測，結果出爐前，公司將積極妥善安置員工；

◆ 若員工快篩結果為陰性 ， 也將持續要求加強自我健康監測並落實防疫措施。

富邦金表示，中央流行疫情指揮中心發布企業可自辦員工快篩後，該公司第一時間即依循相關原則指引，建置富邦篩檢站，採預約分流管控制度，依員工意願及評估風險高低次序，由專業醫事人員駐點執行快篩。

「富邦篩檢站」目前規劃設置3個月，後續將視疫情發展延長或結束。

對外，富邦集團日前也擴大捐助醫療院所與政府防疫專戶，金額累計新台幣2億元，希望為緊繃的醫療體系提供支援，落實企業社會責任。

圖為篩檢結果等候區 (富邦金控提供)