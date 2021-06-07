〈財經主筆室〉台灣三級警戒擬延長 延辦股東大會宜三思

本土疫情至今仍十分嚴峻，防疫3級警戒擬延長至6月28日， 若屆時疫情仍不見好轉，原本被迫延後至7、8月召開股東會， 有可能再次受影響而生變，由於股東會就是一種大型群聚活動， 疫情未見好轉前就貿然恢復，反而有可能變成防疫的破口，7、8月 股東會到底還能不能開？金管會可能得提早研議， 以便讓企業及投資人能夠及早作準備及應變。

金管會配合疫情指揮中心於5月19日公布，提升全國疫情警戒至第 3級，5月20日宣布公開發行公司從5月24日到6月30日一律 停止召開股東會，創下台灣史上首次全面停止召開股東會紀錄， 經查這期間預計召開股東會的上市櫃及興櫃公司共計有1,931家 ，這些公司被要求延後至7月1日到8月31日再重新召開股東會。

目前台灣疫情仍相嚴峻， 指揮中心三令五申的要求民眾儘量不要外出， 但股東會的召開可是法令所規定，如果這些公司依規定從7月1日起陸續召開股東會， 這將是近期內最大的合法群聚活動， 可能衍生出的群聚感染威脅實在令人擔憂！

眼看6月30日即將來臨，根據規定，1,931家上市櫃公司得依 規定在7、8兩個月內召開完畢， 股東會召開必須要有事前的作業時間， 更何況股東會場必須提前預訂， 以目前國內本土疫情仍不容樂觀情況下， 如今讓這些公司感到相當為難，股東會到底該不該開？ 何時召開比較適宜？是否有其它替代舉行方案，如轉向全程線上直播搭配集保結算所長年推動的電子投票？主管機關至今仍並無進一步指示， 讓公司經營階層感到相當頭痛。

一般國內上市櫃公司召開股東會，依據各家公司大小規模不同， 以及公司股東人數多寡，參與股東會的人數少則有數十人， 多則可達數百人、甚至上千人之多， 以台灣上市櫃公司股東人數估計，全體股東人數至少達千萬人以上， 若7月起各家公司恢復股東會的召開，這將是疫情邁入第3級警戒後 的最大規模群聚活動。

由於目前仍有439家公司在徵求委託書，其中有342家公司有送 紀念品，為避免發放「股東會紀念品」可能造成人群群聚風險， 金管會證期局上周表示，已請集保公司督導上市(櫃)自辦股務及股 務代理機構，延後或分散股東會紀念品發放之日期， 最好延至疫情趨緩的時候。其實， 金管會真正要擔心的不是紀念品的發放，而是股東會若如期於7、8 月召開，這種大型群聚活動才是真正可能成為防疫的破口。

若第3級警戒短期內都無法調降，原訂7、8月召開的股東會勢必又 將延後舉行，受影響最大的就是有董監改選題材的公司，根據統計， 1,931家尚未召開股東會公司中，今年有董監改選的公司共計有 142家，其中有不少公司無視疫情的嚴峻， 至今都堅持如期發放股東會紀念品，就可以知道選情相當激烈。

再者，雖然公司法多年前已修改， 只要經過公司章程修改授權董事會通過，即可在股東會前分派股利， 主管機關認為股東會延後召開，對上市櫃公司既定的配發股利， 不會有太多影響，但金控公司的股利依法必須股東會通過後， 再報金管會備查，因此15家金控的股東會何時舉行， 就格外受到投資人的注意。

金融股向來是存股族最愛的熱門標的類股， 這些年來股東人數明顯攀升，根據集保公司統計，截至5月中旬止， 15家金控合計股東人數就高達533.5萬人， 其中零股股東大約就占了3成左右， 這些零股股東中有不少都是專職的存股族， 存股族最在意的就是股息的發放， 股東會延後召開就意味股利發放也被迫延後， 疫情嚴峻造成百業簫條，存股族似乎也成為受害族群之一。