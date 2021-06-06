首創比特幣成法定貨幣！薩爾瓦多下週將送法案闖關

（台灣英文新聞／張雅鈞 綜合外電報導）中美洲國家薩爾瓦多有望成為全球首個將比特幣（bitcoin）作為法定貨幣的國家！其總統布格磊昨（5）日宣布，下週將會提交推動法案，這將有利於該國依賴外匯的經濟。

法新社報導，在美國佛羅里達州邁阿密舉行的2021年比特幣大會上，布格磊（Nayid Bukele）透過影片表示：「下週，我將把訂立比特幣為法定貨幣的法案遞交國會。」如通過，比特幣將與美元共同成為該國法定貨幣。

依賴外匯的經濟型態成推行法案主因

布格磊表示，此舉會使薩國成為全球首個正式接納加密貨幣成為法定貨幣的國家，這也能「將合法經濟外的數以千計的民眾納入金融體制中」。BBC引述布格磊表示，「在薩國70%的人口沒有銀行帳戶，且在非正規經濟中工作，而這項法案旨在創造工作機會。」

薩國內部經濟很大程度仰賴外匯，超過薩國國民生產毛額（GDP）兩成。200多萬薩國人生活於海外，每年匯款超過59億美元（約新台幣1625.5億）回國。

布格磊在推特上表示，比特幣的市值為6800億美元，如果其中的1%投資在薩爾瓦多，這將使我們的GDP增加25%。另一方面，比特幣將有1000萬的潛在新用戶，是轉移每年60億美元匯款方式中成長最快的，並可防止因中間轉手損耗數以百萬計美元。

布格磊表示：「多虧了比特幣的使用，超過百萬戶低收入家庭收到的金額，每年增加數十億美元，這改善了數以百萬計民眾的生活和未來。」

CNBC報導，薩國政府尚未提供法案細節，這項法案需要經過由布格磊盟友所掌控的國會批准則報導，布格磊的新理念黨（New Ideas party）在國會占多數，法案有很高機率闖關成功。

薩國當局與支付公司合作

這並非布格磊首度青睞比特幣，今年3月，Zap 公司旗下基於比特幣閃電網路的支付應用程式 Strike，在薩爾瓦多推出了移動支付應用程式，並迅速成該國下載量排行第一的應用程式。

Coindesk則指出，Zap 公司創辦人暨執行長馬勒斯（Jack Mallers）昨日也出席該項會議，他表示自己正和薩爾瓦多當局合作。馬勒斯認為，布格磊的決定是為了「反對前所未見的貨幣擴張」，並指出尤其是美國聯準會（Fed）的大量印鈔，將摧毀如薩爾瓦多這樣美元化的新興市場。

馬勒斯引用薩國的比特幣草案，「 越來越多中央銀行採取可能對薩爾瓦多經濟穩定造成損害的舉措。」並說明推行比特幣為法定貨幣之必要，「「為了減輕中央銀行造成的負面影響，有必要授權數位貨幣的流通，且其供給量不受任何中央銀行控制，只能根據客觀、可計算的標準進行更改。」馬勒斯也透露 ，Zap 公司將與薩爾瓦多進一步合作，旗下應用程式 Strike將在薩國設置創新總部。

此外，比特幣技術開發公司、區塊鏈產業龍頭 Blockstream 也將在這全新的篇章中扮演重要角色。Blockstream 執行長 Adam Back 則在 Strike 昨天發布的聲明稿中強調：「這是不可避免的，但已即將來臨：首個以比特幣為法定貨幣的國家。比特幣和薩爾瓦多的另一個里程碑。我們很高興能幫助薩爾瓦多走上採用比特幣標準的道路。」