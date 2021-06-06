防堵電子廠疫情擴散　竹科6日啟用社區居民篩檢站　 檢測量能可達1600人次

竹科竹南科學園區社區篩檢站6日正式啟用，提供周邊社區居民篩檢。(新竹科學園區提供) 竹科竹南科學園區社區篩檢站6日正式啟用，提供周邊社區居民篩檢。(新竹科學園區提供)

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）位於苗栗竹南的電子公司廠房爆發新冠肺炎群聚案，因廠商生產型態相近，新竹科學園區管理局今（6）日下午正式啟用竹科竹南科學園區社區篩檢站，優先供與確診者有接觸史且足跡重疊的周遭社區民眾免費篩檢，目前報名篩檢的居民人數已突破500人。

晶圓測試廠京元電子發生群聚染疫事件，工廠地點雖位於科學園區外，但因鄰近竹南科學園區，周遭社區居民憂心遭到移工群聚效應波及，中央疫情前進指揮所於4日進駐該高科技廠，科技部吳政忠部長隨即指示竹科管理局全力提供地方政府與衛生單位篩檢站所需場地，竹科管理局局長王永壯經密切與苗栗縣政府、衛生局聯繫，快速選定竹南科學園區活動中心做為篩檢站場地後，立即進行篩檢站之設置，同步受理社區居民報名。

竹科表示，繼昨天開設竹科移工篩檢站後，今天下午1時30分正式啟動社區居民篩檢站，地點位於竹南科學園區活動中心，預估整體檢測量能可達1600人次以上；估計該社區周遭住戶約600多戶，目前報名篩檢人數已突破500人，社區居民可透過網路、電話或現場報名，免費參加篩檢。

竹科表示，將優先提供與確診者有接觸史且足跡重疊者篩檢，快篩為陰性者，即可返家自主健康管理；若快篩為陽性，將立即搭乘防疫專車至指定之醫院進行PCR採檢。