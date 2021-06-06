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【買菜請帶身分證】6/7起台北市場、賣場強制單、雙號分流採買　柯文哲：違者最高罰1.5萬元

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By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2021/06/06 16:39
國內COVID-19疫情嚴峻，政府呼籲民眾減少採買次數避免群聚，台北市警方6日在傳統市場入口處管制並進行相關宣導。

國內COVID-19疫情嚴峻，政府呼籲民眾減少採買次數避免群聚，台北市警方6日在傳統市場入口處管制並進行相關宣導。 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／朱明珠　綜合報導）國內新冠疫情延燒， 傳統市場防疫頻亮紅燈， 台北市長柯文哲今（6）日下午宣布，自明（7）日起， 公有市場、攤販集中場、超市及大賣場於週末將強制實施依身分證字號尾數分流採買，民眾若不符規定最高開罰15000元。

台北市原採「容留管制、提前收市、少去多買、每周兩次」及建置即時影像系統等防疫措施，要求市民自動落實分流，並表示在此原則下先試行一週，若不行再推新措施管理。

台北市政府今天下午舉行防疫記者會，柯文哲表示，經過觀察一週發現惟民眾仍集中在週末採買，造成市場會人滿為患 ，自明日起，各公有市場、攤販集中場、超市及大賣場將以身分證尾數單雙號進行分流採買，星期一至星期五宣導民眾自主分流，星期六、星期日則採強制執行方式，若仍無法有效疏解人潮，必要時採休市1日至3日處理。

柯文哲說，因為人力要用在刀口上，不願增加警方、市場處或自治會的壓力，所以平日仍鼓勵市民自己控制，同時會慢慢布建各個市場的即時影響，並鼓勵市民少去多買，用手拿買不了多少，最好帶著菜籃車去。

台北市市場處說明，民眾需依「單號135消費、雙號246消費」之原則，每週一(傳統市場大多休市)、三、五、日由身分證尾數為單號(1、3、5、7、9)之民眾進場採買，每週二、四、六由身分證尾數雙號(2、4、6、8、0)採買，藉此分散人潮，降低群聚傳染風險。

分流採買管制措施7日上路，超市及大賣場由各業者管理，公有市場由市場處及自治會於出入口進行管制，攤販集中場部分則由警察局、市場處與自治會進行管制，並請各該場域自治會及周邊里長加強宣導民眾出門採買請攜帶身分證、健保卡等身分證明文件備查。

【買菜請帶身分證】6/7起台北市場、賣場強制單、雙號分流採買　柯文哲：違者最高罰1.5萬元
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