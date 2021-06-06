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京元電等3廠群聚206例確診 外籍移工居家隔離薪照付

陳時中表示，已要求當地可能有相關連結的工廠都展開廠內篩檢

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By 張雅鈞, 台灣英文新聞－編輯
2021/06/06 16:39
苗栗竹南三家電子廠發生群聚，陳時中今（6）日表示，外籍移工全數停班，居家隔離，薪資照付（來源：中央社檔案圖片）

苗栗竹南三家電子廠發生群聚，陳時中今（6）日表示，外籍移工全數停班，居家隔離，薪資照付（來源：中央社檔案圖片）

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）苗栗3家電子廠接連爆發新冠肺炎確診案例，今（6）日指揮中心宣布，累積確診人數達206例。為避免感染擴大，這3家企業的外籍移工停止上班，居家隔離，薪資照付。

疫情延燒，苗栗竹南科技廠也中標。衛福部醫福會執行長王必勝日前已在指揮中心的調度下，率防疫團隊進駐苗栗成立前進指揮所釐清現況。

據指揮中心統計，截至5日，京元電子公司共計182案確診，包含24名本國籍、158名外國籍，已匡列接觸者399名；超豐電子公司共計12案確診 ，均為外國籍；智邦科技也有共計12案確診，分別為2名本國籍、10名外國籍，三家加起來共有206例確診案例，相關疫調持續進行中。

指揮中心指揮官陳時中今天下午公布相關措施，首先外籍移工全數停止上班，居家隔離，薪資照付；高風險區移工安排入住集中檢疫所；中低風險區就地居家隔離，並進行健康監控。

至於本國籍員工確診者立即進行疫調，匡列接觸者，依規定進行隔離。其餘員工，加強健康監控；所有確診者皆已完成就醫安置；經工業局、防疫醫師及廠方進行會勘，依防疫計畫有條件降載復工。

此外，在記者會上，陳時中指出，已經要求當地可能有相關連結的工廠都展開廠內篩檢。對疫情最為嚴重的京元電子廠，外籍移工全數停止上班，居家隔離，薪資照付，因為生活起居都有相當連結，無法區別疫區與非熱區。

陳時中表示，昨日已移出290幾位外籍移工，今天會陸續把廠家同房間人數較多的相關人員都移出至集中檢疫所。
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京元電子
陳時中

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