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（更新）75萬美捐疫苗將由COVAX配送台灣 陳時中允諾盡快掌握廠牌

台灣於美國全球疫苗援助計畫中拔得頭籌，且有官員專機來台宣布，皆顯示美方對台灣的強力支持。

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By 張雅鈞, 台灣英文新聞－編輯
2021/06/06 15:27
外傳美國捐贈75萬劑疫苗多為嬌生疫苗，涉外高層表示，來台疫苗廠牌與時間需經COVAX平台運作。（來源：嬌生官網）

外傳美國捐贈75萬劑疫苗多為嬌生疫苗，涉外高層表示，來台疫苗廠牌與時間需經COVAX平台運作。（來源：嬌生官網）

更新時間：2021-06-06 15:51

首稿發布：2021-06-06 15:27

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）三位美國聯邦參議員今（6）日上午旋風訪台3小時，帶來美國將捐贈台灣75萬劑疫苗的好消息。涉外高層近一步表示，美捐疫苗的廠牌與抵台時間，需透過COVAX平台配送，台美雙方皆希望儘速完成該計畫。

台灣今日上午迎來美國聯邦參議院達克沃絲（Ladda Tammy Duckworth）、蘇利文（Daniel Scott Sullivan）、昆斯（Christopher Andrew Coons）等3位參議員訪問團，成為此波美國海外疫苗援助計劃中首個公布確切數字的國家，足見美國對台灣重視。

涉外高層直指，3位重量級聯邦參議員特別以專機、專程的方式，由韓國搭乘C-17運輸機抵台，「C-17運輸機需要由行政部門安排，而即使只有3小時，也要親自飛來台灣宣布，這證明美國對台灣的高度重視。」

中央社引述該位消息人士表示，美國在雙邊溝通中，多次表達美方會展現對「真朋友」的誠意，並告知將由今日的訪問團來宣布確切捐贈給台灣的疫苗數量。

此外，該人士指出，台灣此番在美國的全球捐贈疫苗計畫中拔得頭籌，非常難得。能自人口稠密，多國疫情險峻的亞太地區中，率先獲得75萬劑疫苗，且有官員專機來台宣布，皆顯示美方對台灣的強力支持。

關於美捐疫苗的細節，該涉外高層透露，包含疫苗廠牌及配送時間，因須透過COVAX平台進行分發配送，台美雙方會密切溝通。「就像達克沃絲參議員今天所表達的，台美雙方都希望儘速完成這項計畫。」

指揮中心指揮官陳時中在記者會上表示，外傳該批美捐疫苗將以嬌生疫苗為主，尚未獲得證實，但會及早掌握將來台疫苗廠牌。

陳時中也表示，考量之後可能有其他廠牌陸續來台，下週會盡快完成多個廠牌疫苗的緊急授權，儘速召開專家委員會，依照技術資料予以准駁。至於媒體在指揮中心記者會上質疑，台灣於8000萬劑美元疫苗計畫中，僅分得75萬劑疫苗是否雷聲大、雨點小，陳時中表示，已是雪中送炭。
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