豪雨狂炸南台灣　地下道淹水聯結車誤闖受困

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）受到滯留鋒面影響，豪雨狂炸南台灣，造成高雄市、台南市麻豆、新營、後壁、下營不少地區積淹水汪洋一片。高雄有多處地下道啟動抽水仍不及排除積水致車輛誤闖，還有聯結車幾近滅頂；台南則有11處道路、14座橋梁暫時封閉。

今（6）日上午8時10分許，豪雨狂下，高雄市新生路和金福路的交叉口地下道積水數公尺深，有一輛聯結車不清楚路況，逕自駛進地下道，直到驚覺積水很深，趕緊向消防局求救。

高雄市消防局指出，接獲通報是因金福路及漁港路淹水，導致金福地下道淹水達聯結車車頭高度，現場救出1名46歲受困男姓，人員未受傷，拒絕送醫。

另外，中山四路地下道於上午近8時許，也有3輛小客車因不了解地下道積水水深而誤闖，行到水深1米多高度，驚覺恐遭滅頂，緊急通報消防局救援。

前鎮分局協助進行交通維持並配合消防隊救援，所幸小客車駕駛順利脫困。

市府水利局表示，雨勢來得又急又猛，已經啟動抽水機，而且地下道入口有電子告示，疑來不及進行地下道封閉就被誤闖，水利局持續進行地下道抽水。

而台南截至今天上午9時的最大24小時累積雨量為下營區403毫米，全市37區皆達大豪雨等級。

台南市水利局統計，這次強降雨事件截至今天上午6時止，積淹水通報案件共有28處，主要分布於麻豆、新營、後壁、下營及永康等區，積淹水深度介於10至80 公分，其中30公分以上涵洞有4件，主要因強降雨集中宣洩不及所致，多數地區於降雨趨緩後隨即退水，少部分低窪及涵洞區域尚在退水中。

台南市水利局指出，水利局已於4日啟動防汛巡查，指示抽水站、抽水機操作人員保持警戒，並確保油料充足，昨天上午啟動第3級開設，至今天上午為止共有喜樹、下營、安平、永康等47座抽水站起抽，抽水量約701萬噸。

台南市工務局指出，至上午為止有11處道路及14處橋梁因降雨影響暫時封閉，另外，有多處路樹傾倒導致交通受影響情況，已派員加速處理。