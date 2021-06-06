冷眼旁觀日、美接連送疫苗 游盈隆：中國缺人性相互關懷

（台灣英文新聞／ 政治組 綜合報導）台灣民意基金會董事長游盈隆今（6）日感嘆日本、美國接連雪中送炭，真情實意援助台灣疫苗，反觀中國卻「以疫謀獨」的言論破壞兩岸關係，他呼籲對岸放下中國本位，改以「人性」角度出發，才有助雙方關係發展。

游盈隆今日下午在臉書撰文表示，6月4日午後，日航專機JL809冒著風雨運送124萬劑AZ疫苗來台；接著，6月5日早晨，三位美國聯邦參議員搭乘美軍C-17運輸機抵達松山機場，捎來美國政府將提供75萬劑疫苗給台灣的消息。接連兩天，日本及美國以送疫苗的具體行動，展現對台灣當前疫情風暴的關懷，讓重情義的台灣人很窩心和感謝。

他引述日本駐台代表泉裕泰與美國今日訪台的聯邦議員達克沃絲（Tammy Duckworth）的暖心言論，對比中國的強硬言詞。泉裕泰在新聞稿中說：「...我們不認為世上有完美的報答，這次行動只是你們海島鄰居真心真意的感情。日本希望幫助台灣，像台灣當年對我們做的一樣」；此外，他又說「現在我們之間被疫情阻隔，但病毒阻擋不了朋友真誠的關心、支持鄰居的決心。遇到困難一起面對，一起跨越每個考驗，這就是真朋友。」

代表三位聯邦參議員致詞的達克沃絲（Tammy Duckworth）說：「台灣被列入第一批接種疫苗對美國至關重要，我們重視這種伙伴關係」、「台灣政府努力確保盡快收到安全有效的美國疫苗，這將有助於拯救生命，並使我們更接近於一勞永逸地結束這場大流行。因為結束這場大流行意味著我們國際社會的所有人必須共同努力，讓盡可能多的人投身其中」、「我在這裡告訴你們，美國不會讓你們孤軍奮鬥」。

游盈隆認為，不論是泉裕泰大使或達克沃絲參議員，不管是新聞稿或口頭發言，都真情流露，都真心誠意。 他相信是發自內心深處最誠摯的善意，那反映的是普遍人性中最高貴的情操。人性的相互關懷，讓台、日、美人民的感情瞬間昇華到一個新的境界。游盈隆直指，「人性的相互關懷，正是中國今日最欠缺的東西。」

游盈隆表示，看看中共當局近期對台灣的態度，就可一目瞭然，為何兩岸關係停滯不前。如果中共當局對台灣有一點點起碼的人性關懷，在台灣有難時，就算不願伸出援手，「至少虛情假意兩句也好。但中國國台辦或外交部這些發言人就是做不到。」游盈隆細數中國發言人，從馬曉光、朱鳳蓮、趙立堅、汪文斌到華春瑩，全都一個樣子，擺著一張撲克臉，一天到晚恫嚇、指責、教訓台灣。他認為，說什麼「台灣以疫謀獨」這種無聊到爆、無的放矢、毫無根據的言論，兩岸關係怎麼好的起來？

游盈隆提出，或許中共當局也會說「我們也公開表達過要送台灣疫苗」，但這些所謂「善意」往往都透過更強大的惡意表達出來，以致於在台灣只有極少數人會感覺到。

游盈隆於文末提醒中國當局，如果中共當局此時此刻真的對台灣懷有善意，長久以來兩岸之間唯一能傳達雙方政府意志的那台傳真機，已經停機很久了。中國國台辦或外交部發言人的千言萬語，都不如透過那台傳真機有用。行動吧！不要只會出一張嘴。「當海基會那一端傳真機響起的時候，或許那才是新希望的開始。」