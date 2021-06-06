避稅天堂末日？ G7決議一致對跨國企業課徵基礎稅率

（台灣英文新聞／李昱德綜合外電報導）七大工業國(G7)會議這幾天於倫敦召開，為有效應對跨國公司避稅的問題，各國財長達成一致立場，將增加對跨國公司的課稅，此舉也可彌補各國在新冠肺炎疫情期間產生的債務漏洞，這同時也替即將到來的20大工業國會議(G20)奠定基礎，對中國、俄國與巴西等國產生壓力，迫使其考慮跟進。

美國、英國、德國、法國、加拿大、義大利、日本及歐盟等七國與經濟體於昨(5)日宣布此一協議，將開徵對跨國大公司的新稅，而為避免各國削價競爭，各國同意先設下至少15%基礎稅的門檻，估計可讓國庫進帳數十億美元。

美國財長葉倫(Janet Yellen)指出，這個歷史性的協議足以確保對中產階級及全世界勞工的公平性，並阻止在企業課稅上的「競相向下沉淪」(race to the bottom)，德國財長、副總理蕭茲(Olaf Scholz)則說，這對稅務正義有所幫助，對避稅天堂則是個重擊。

事實上，由於跨國企業跨足多國，對各國政府來說，課稅一直是個大難題。許多公司都會在企業稅較低的國家設立分公司並在該國申報利潤，這代表儘管該公司的利潤來自其他稅額較高的國家，這些公司仍僅需支付低額的稅，而且這是完全合法的規避行為。

這次G7宣布的協議即是為了杜絕此一行為，強迫跨國公司在銷售服務、商品的地區支付稅金，而非在他們申報利潤的地區，並以最低稅率避免各國削價競爭，而讓整個稅制的美意白費，不過即使如此，15%也並不高，最後還是要看各國的執行意願，像是愛爾蘭等國雖然願意配合，仍希望有微調空間。

有趣的是，即使這對臉書、亞馬遜等科技巨擘來說，將會是很大的利益衝擊，大部分的公司仍對新政策表達了支持之意。

前英國副首相、臉書現任的全球事務和通訊副總裁克萊格(Nick Clegg)說，公司基本上支持此一政策，即使這代表著臉書可能要在更多地方繳更多的稅。