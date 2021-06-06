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台大名醫敲返鄉警鐘 蘇揆籲不要移動善用電話、視訊

馬國一人生返鄉奔引發2363人群聚感染，29人染疫死亡。

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By 張雅鈞, 台灣英文新聞
2021/06/06 13:53
端午連假至，行政卷長蘇貞昌、台大名醫施景中呼籲減少返鄉，避免群聚。（中央社檔案圖片）

端午連假至，行政卷長蘇貞昌、台大名醫施景中呼籲減少返鄉，避免群聚。（中央社檔案圖片） (來源 中央社)

2021.06.06

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）端午連假在即，返鄉潮恐引起新一波疫情，行政院長蘇貞昌今（6）日呼籲，民眾盡量不要移動，可善用電話與視訊與家人聯繫。台大名醫施景中也引述馬來西亞返鄉群聚事件，提醒國民勿重蹈覆轍。

疫情嚴峻，傳全國三級警戒擬延長兩週。日前指揮中心亦宣布，雙鐵與公路運輸每班次載客量降低在2成以下，避免端午的人潮移動。

蘇貞昌上午於經濟部水利署視察水情，受訪時表示，疫情嚴峻，政府盡力保護國民，也期待國人都要做好防疫。端午節要到了，拜託國人盡量不要移動，「這個時候不要去搶車票」，「返鄉說團圓，把病菌帶來帶去，反而最不利，」越少的移動才是最好的保護。

蘇揆也鼓勵民眾多用視訊、電話聯絡取代移動，他表示在非常時期，「相信家人都能體諒，多用電話聯絡。」

中央社報導，台大醫院醫生施景中則在臉書敲返鄉「警鐘」。他引述馬來西亞的因返鄉奔喪造成大規模群聚事件，提醒台灣民眾小心警惕。

馬國該群聚事件稱巴塞感染群 (Cluster Pasai)，是由妤一名學生從馬來西亞西部到東馬參加喪禮，最終引起故鄉2363人群聚感染，導致29人染疫死亡。施景中的馬國友人提醒台灣「不能再重蹈覆轍」。

施景中也建議民眾跟長輩好好溝通，「我是為了保護您，才決定不回去看您。而且心意重於形式。

我希望以後每年都可以看到您，所以決定今年此時不見面。您自己要多保重。」
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