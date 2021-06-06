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【展現台美堅若磐石的情誼】接見美聯邦參議員訪團　蔡英文總統：感謝美國捐贈疫苗　對台灣是及時雨

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By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2021/06/06 11:08
由美國聯邦參議員達克沃絲、蘇利文及昆斯率領的訪問團於今（6）日上午7時19分抵臺後，由外交部長吳釗燮陪同，於空軍松山基地指揮部晉見總統蔡英...

由美國聯邦參議員達克沃絲、蘇利文及昆斯率領的訪問團於今（6）日上午7時19分抵臺後，由外交部長吳釗燮陪同，於空軍松山基地指揮部晉見總統蔡英...

（台灣英文新聞／政治組　綜合報導）美國聯邦參議員達克沃絲、蘇利文及昆斯率領的訪問團於今（6）日上午7時19分抵後，由外交部長吳釗燮陪同，於空軍松山基地指揮部晉見總統蔡英文。 會中，蔡英文總統感謝訪團在韓國密集訪問行程後，專程來台，以實際行動傳達美國國會跨黨派的支持訊息。總統提到，來自美國和日本的支持，讓台灣有機會獲得更多疫苗，成為我們對抗疫情的一大助力，並期盼台美夥伴關係能持續提升，在後疫情時代，為世界做出更多的貢獻。

總統致詞時，首先歡迎達克沃絲（Tammy Duckworth）參議員、蘇利文（Dan Sullivan）參議員、昆斯（Chris Coons）參議員來到台灣；3位參議員都是台灣的好朋友。

總統指出，達克沃絲參議員長年在美國國會為台灣發聲，尤其近期對台美經貿關係、台灣安全議題的關切，對台灣而言，是有力的支持；她身為女性及退伍軍人，更是著力於退伍軍人事務，以及女性和孕母的健康（women’s and maternal health），而她的人生奮鬥故事，更是鼓舞了很多人，也為我們提供了一個典範。

總統接著說，蘇利文參議員和台灣淵源很深，1996年台海飛彈危機時，他是參與美軍巡弋任務的陸戰隊成員；在2019年，也擔任《台灣保證法》參院版的共同提案人。她還沒有當總統前，就和蘇利文參議員在華府見過面，過去5年以來，蘇利文參議員也曾兩度訪台，提供許多真摯、務實的建議。

總統也提到，昆斯參議員前年第一次來台灣時，正是《台灣關係法》立法滿40週年，當時他們也交換過許多寶貴的意見。去年，台美共同發起的「全球合作暨訓練架構」（GCTF）能夠成功獲得美國國會撥款支持，昆斯參議員也是重要推手。

總統強調，這幾年來，台美之間「真朋友，真進展」，3位參議員都扮演著重要的角色；對於雙方不斷深化夥伴關係，也一定體會最深。這次訪團特別在密集的韓國訪問行程之後，專程來到台灣，短暫停留3小時，帶來美國國會跨黨派支持台灣的訊息，再次展現台美堅若磐石的情誼，她要代表台灣人民致上最深的謝意。

總統說，過去一年多來，台美跟理念相近國家共同面對疫情的挑戰。就在上個月，透過台美共同發起的「全球合作暨訓練架構」，台、美、日、英、澳也一起舉辦了線上研討會，互相分享疫苗接種的策略和防疫經驗。

總統也提到，這幾天來自美國和日本的支持，讓台灣有機會獲得更多的疫苗，而且能及時取得，更是我們對抗疫情的一大助力。我們十分感謝拜登政府伸出援手，將台灣列入第一波美國對外疫苗共享的名單當中，也感謝3位參議員居間協調的努力，「疫苗對台灣是及時雨，各位的幫忙，我們會銘記在心」。

總統期待，接下來，透過與美、日等國的合作，台灣能度過眼前的挑戰，也能協助各國克服疫情、走向復甦之路。她相信，每一次的挑戰，每一次的互助，都讓彼此的關係更深、合作更廣。即使在疫情期間，台美雙方仍然在經貿、科學及技術、5G及電信安全等領域，建立了許多合作機制，也共同維護印太區域的自由、開放及和平繁榮。

總統期盼未來能夠繼續一起努力，讓台美夥伴關係持續提升，在後疫情時代，為世界做出更多的貢獻。最後，總統也再次感謝訪團在百忙之中，為正和疫情奮戰的台灣，帶來重要的支持訊息，並祝福訪團行程順利。
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