美國參議員訪團旋風訪台　宣布首批將捐贈台灣75萬劑疫苗

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）美國聯邦參議員達克沃絲、蘇利文及昆斯率領的訪問團於今（6）日抵達台灣訪問台灣，預計停留三小時。 達克沃絲在抵台簡短演講中宣布，美國將捐贈台灣75萬劑疫苗作為援助。達克沃絲說，台灣被列入第一批接種疫苗對美國至關重要，因為美國認識到台灣的迫切需要。

美國聯邦參議院達克沃絲（Ladda TammyDuckworth, D-IL）、蘇利文（Daniel ScottSullivan, R-AK）、昆斯（ChristopherAndrew Coons,D-DE）等3位參議員訪問團上午7時19分已搭乘C-17運輸機，飛抵松山機場，外交部長吳釗燮到場接機，並與訪賓擊肘，表達歡迎。

達克沃絲致詞時表示， 拜登政府已宣布將在全球範圍內共享至少8000萬劑美國疫苗，首批2500萬劑，其中700萬劑疫苗送到亞洲，台灣也在首批配送名單中；經過他們3人與白宮官員數週的對話，她很高興地宣布，台灣將收到75萬劑疫苗，作為第一批疫苗的一部分。

中央社報導，吳釗燮致詞表示，很榮幸來到機場歡迎3位參議員，當前時期亞洲正面臨武漢肺炎的另一波反撲，為對抗疫情及確保人民健康，目前政府正擴大施打疫苗、進口疫苗也陸續抵達中，非常感謝美國政府近期將台灣納入宣布疫苗捐贈計畫，也感謝達克沃絲帶來這個宣布（捐贈75萬劑疫苗）。

吳釗燮再次感謝3位參議員透過具體行動支持台灣，包括將台灣納入美國疫苗捐贈計畫，以及昆斯參議員提到將把台灣納入美國參議院目前在推動、最新的戰略競爭法案中。

吳釗燮指出，台灣了解任何國家都無法孤軍奮戰對抗武漢肺炎，現在台灣面對絕無僅有的抗疫挑戰，當全力爭取疫苗進口時，也必須確定醫療物資在運送過程中不受北京阻擾，台灣對這些阻擾並不陌生，尤其是台灣在參與世衛組織（WHO）過程中。

吳釗燮表示，台灣仍有很多理念相近國給予支持，這不僅關乎台灣國際地位，也關乎極權侵略時，如何保衛台灣的自由民主，台灣處在共享價值的最前線必須戰勝，民主才能長存，再次感謝三位參議員的支持，並且透過此次來訪帶來振奮人心的訊息，台灣與美國將在自由開放的印太地區成為絕佳夥伴。

外交部表示，該團是聯邦參議院軍事委員會自去（2020）年疫情以來首度規劃的國際訪團，此行將我國納入優先訪問國家，展現美國國會跨黨派對台美關係一致的堅定支持。

訪團成員涵蓋民主、共和兩黨聯邦參議員，其中達克沃絲及蘇利文參議員均為聯邦參議院軍事委員會成員，曾多次在美國會投票力挺友台議案，或連署友我聯名函。昆斯參議員是聯邦參議院外交委員會成員，也是紀律委員會主席及撥款委員會「國務院暨外交運作小組」主席，並為《台灣保證法》（Taiwan Assurance Act）及《台北法》（TAIPEI Act）的共同提案人。三位參議員均為我國在美國會的長期堅定支持者。

外交部由衷感謝達克沃絲、蘇利文及昆斯參議員對我各項議題鼎力相助，相信此行將有助進一步深化我與美國國會的深厚情誼。

訪團一行預計旋風式訪問台灣3小時，基於防疫考量，活動範圍僅限於松指部機場貴賓室，避免與大眾接觸；蔡總統於8時30分親自會晤訪團。