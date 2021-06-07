【更新】台灣行政院宣佈: 全國3級警戒•再延至6/28　學校停課到暑假•陳時中: 防疫措施持續執行•嚴守社區防線

全國疫情持續三級警戒，國軍化學兵挺身而出，站上防疫前線支援環境清消任務，台北捷運沿線各站經常可見化學兵的身影。（中央社6月1日照片) 全國疫情持續三級警戒，國軍化學兵挺身而出，站上防疫前線支援環境清消任務，台北捷運沿線各站經常可見化學兵的身影。（中央社6月1日照片)

更新時間: 2021-06-07 16:29

首次發稿: 2021-06-06 09:20

(以上為6.7記者會直播截圖)

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 中央流行疫情指揮中心今(7)日宣布，因應本土疫情持續嚴峻，全國疫情警戒第三級延長至6月28日止，請全國民眾與政府共同持續努力，嚴守社區防線。相關措施如下：

一、民眾外出應全程佩戴口罩，一經查獲有違反情事，將不再勸導，逕予開罰。

二、經公告應關閉的休閒娛樂場所，將嚴查不得營業，並對違法營業的業者、現場執業人員、消費及聚會者，依法分別裁罰。

三、全國餐飲業一律外帶，賣場及超市加強人流管制，並呼籲民眾少去多買，一次購足。

四、結婚不宴客，喪禮不公祭。

五、宗教集會活動全面暫停辦理，宗教場所暫不開放民眾進入。

六、關閉休閒娛樂場、觀展觀賽場所及教育學習場域。

七、停止室內5人以上、室外10人以上之家庭聚會(同住者不計)和社交聚會，並避免不必要移動、活動或集會。

八、自我健康監測，有症狀應就醫。

九、營業場所及洽公機關(構)應落實人流管制，戴口罩、保持社交距離。

十、職場及工作處所應遵守企業持續營運指引的防疫規定，落實個人及工作場所衛生管理，啟動企業持續營運因應措施，如異地或遠距辦公、彈性時間上班。

十一、公共場域、大眾運輸加強清消。



指揮中心說明，針對近期醫院及長照機構感染事件，指揮中心已請全國醫院停止開放探病(例外情形除外)，住院病人的陪病者以1人為限，執行至全國三級警戒降級為止。至於長照機構，除停止開放機構住民探視，也要求非必要性特殊情況，盡量避免住民請假外出，並強化門禁管理，避免不必要的人員進出，同時持續落實每日工作人員、服務對象與陪住人員等體溫及健康監測(如上圖) ，掌握其COVID-19暴露風險情形。



指揮中心強調，現在是防疫的關鍵時刻，惟有民眾與政府互相配合、共同抗疫，才可控制疫情，維護全民健康。

教育部長潘文忠, 則宣布停課延長到7月2日(星期五) 為止, 另外指考也延期至7/28 (三)~7/30(五) 辦理 (如下圖) 。

圖/教育部說明指考延期等相關措施

經濟部提出超商百貨與賣場加強管控措施 (直播截圖)

圖/經濟部

經濟部次長陳正祺說明，會要求超市、超商、百貨與賣場在人流、動線及場域3方面加強管制 (如上圖) ，其中在人流管控部分，將要求以一人一坪為原則。

中央流行疫情指揮中心下午2時召開記者會，指揮官陳時中宣布全國三級警戒延至28日，這段期間會落實防疫措施，包括餐飲一律外帶，賣場及超市加強人流管制，呼籲民眾少去多買、一次購足。

陳正祺在記者會上補充說明，超市、超商、百貨與賣場將加強3大管制措施，分別是人流、動線及場域。

第一，管制人流，維持社交距離：明定核心營業時間，透過人流管理系統，以賣場坪數控管人流，以一人一坪為原則，當人流量超過時，安排工作人員採一進一出方式管制人潮。

第二，管制出入口：大型百貨及賣場要設置出入口，並派員駐守，落實實聯制，口罩要100%到位，顧客入場時要量體溫，也要提供顧客免費使用酒精。

第三，定期定時消毒：商場全面定期消毒，尤其是公共廁所、手扶梯、電梯、樓面客席、育嬰室等，針對消費者會接觸到的地方要定期消毒，及提高消毒頻率。

勞動部建立移工關心機制與1955「LINE@移點通」服務 (直播截圖)

今天記者會中勞動部提出移工關懷機制, 並且說明, 5月17日為因應中央流行疫情指揮中心宣布雙北地區進入第三級警戒，為使移工能利用其母語掌握最新防疫資訊及措施，勞動部勞動力發展署已建置「LINE@移點通」服務，主動向移工朋友們推播防疫資訊，並因應疫情升溫，提前上線至即(17)日開始推播服務，請向移工朋友們宣導加入，以掌握最新訊息。

根據勞動力發展署新聞稿，因應疫期宣導需要，目前針對移工防疫資訊，除以「跨國勞動力權益維護資訊網站」多國語言(中文、英文、印尼文、越南文、泰文)進行宣導外，另為主動向移工推播訊息，已規劃建置「1955移工專線LINE官方帳號」（以下簡稱Line@）提供推播服務。考量須立即向移工朋友們提供最新防疫資訊，「LINE@移點通」上線，透過英文、印尼文、越南文及泰文等4國語言推播服務，以利移工朋友掌握最新防疫資訊及相關措施，大家一起來防疫。

勞動力發展署進一步說明，取名「LINE@移點通」，意謂移工相關問題，可以點LINE@就能通曉的意思。目前「LINE@移點通」將以推播防疫資訊為主，未來勞動力發展署將逐步新增聘僱移工法令、1955常見QA、移工在臺生活資訊、其他宣導事項，讓移工朋友們更能安穩、安心、安全的在臺工作。

移工朋友們 可透過Qrcode、LINE ID及LINE好友連結等方式加入， 並請雇主、民眾、仲介公司立即向移工朋友們分享此重要資訊，有關「Line@移點通」之連結方式如以下附圖。

更新時間: 2021-06-07 11:04

首次發稿: 2021-06-06 09:20

【快訊】台灣行政院宣佈: 全國三級警戒•再延兩週至6/28 各級學校停課到暑假•陳時中下午將說明相關措施

圖/衛福部

自我檢測參考圖 (by 臉書粉專 抓住那個醫生)

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 行政院發言人羅秉成今(7)日表示，行政院長蘇貞昌今早召開行政院擴大防疫會議，會中由指揮中心報告上週全球與國內疫情發展、國內各項醫療量能，疫苗施打規劃及由各部會報告各項防疫作業執行狀況。

綜合《中時》與中央社報導, 針對目前疫情仍未穩定，院長蘇貞昌在審酌各部會意見後，凝聚共識並做出裁示：延長全國的三級警戒管制，為期兩週至6月28日，全國各級學校也配合停止到校上課至暑假，相關措施由陳時中指揮官於今日下午指揮中心例行記者會中宣布。

蘇貞昌表示，因應三級管制，請教育部做好大學指考的相關防疫規劃，包括試務人員的疫苗接種、試場的分流等政策，也要配合指揮中心並妥為對外說明。

更新時間: 2021-06-06 15:37

首次發稿: 2021-06-06 09:20

【更新】傳台灣全國三級警戒•擬再延兩週至6/28 陳時中: 最快本周宣布相關措施與期程

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 鑑於台灣本土疫情嚴峻，迄今未能降溫，據悉原本到6/14為止的全國三級警戒，擬第二度延長，至少延長兩週到6/28止。

中央疫情指揮中心指揮官: 陳時中, 6/6下午在疫情記者會上回應媒體提問時證實, 預估近日內指揮中心與行政院會有相關措施的宣布,但未說明確切的時間點。陳時中也再次重申, 目前並未規劃警戒升至第四級或進一步封城。

《自由》6日稍早報導，中央疫情指揮中心已向行政院提報，正在評估三級警戒是否延長。

據稱中央疫情指揮中心指揮官陳時中已向行政院長蘇貞昌報告，指揮中心正評估是否將三級警戒管制延長，行政院也請教育部做好若延長三級警戒，全國中小學將同步停課的準備。

由於三級警戒延長涉及中小學停課必須讓全國家長提前因應，指揮中心本週可望提前宣布此事。陳時中近日曾在記者會一再重申, 目前並未規劃升至第四級或進一步封城。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）本土疫情嚴峻，中央流行疫情指揮中心於5月15日將雙北疫情警戒提升至第3級，5月19日起第3級警戒擴及全台。

因應疫情居高不下，指揮中心於5月25日延長第3級警戒至6月14日，但疫情仍未回穩，今天傳出第3級警戒將再度延期至6月28日。

傳台灣全國三級警戒•擬再延兩週至6/28 最快本周宣布

台灣首都市長柯文哲: 疫情陷入膠著•6/14應無法解除三級警戒 再進一步封鎖•「餓死的恐比病死的多」

【三級警戒延長至6/14】台灣連5天本土個案破百 5/19全國三級警戒！指揮中心: 目前尚無升四級之必要