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快訊！台灣編列40億預算　6/7起全台免費打疫苗　

中央流行疫情指揮中心今(5)日晚間最新消息指出，為推動新冠疫苗大規模接種作業，已編列經費約40億元，並自7日全台民眾免費施打疫苗。

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By 生活組, 台灣英文新聞－編輯
2021/06/05 22:04
台灣自七日起全民可起免費接種疫苗（圖/中央社）

台灣自七日起全民可起免費接種疫苗（圖/中央社）

（台灣英文新聞/生活組 台北綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(5)日晚間最新消息指出，為推動新冠疫苗大規模接種作業，已編列經費約40億元，並自7日全台民眾免費施打疫苗。

台北市長柯文哲今日記者會上宣布，因為每家醫院掛號費不一，行政成本高將取消掛號費，因此台北將可免費施打疫苗，晚間中央也公告，已編列經費約40億元，自6月7日起全台民眾施打公費疫苗，不必額外再付款。

指揮中心指出，特別條例修法於5/31經立院三讀通過後，相關預算也於6/3於行政院會通過，用於請合約醫療院所免費提供民眾疫苗接種服務，另還有編列費用補助22縣市政府，及辦理社區和大型接種站的所需經費，以加速全民接種速度，儘早達成群體免疫效果。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今天告訴中央社，以往公費接種武漢肺炎疫苗，醫療院所可能會收取掛號費、藥事服務費等行政費用。指揮中心已編列約40億元預算，3日已於行政院會通過，接種公費疫苗將不向民眾收取任何費用，自7日起，將以獎勵方式補助醫院，全台灣的公費接種對象，皆不需收取任何費用。

指揮中心強調，防疫相關政策皆秉持中央與地方「標準一致、做法一致、腳步一致」防疫原則，推動各項措施，也請相關單位及民眾主動積極配合，與政府共同努力，嚴守社區防線。

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