蒙娜麗莎借過！法國總統任命羅浮宮228年來首位女館長　預計9月上任盼吸引年輕族群

（台灣英文新聞/國際組 綜合外電報導）法國巴黎羅浮宮迎來228年首位女性館長，可謂家學淵源的戴卡赫背負著吸引年輕族群的使命，預計於9月上任。

蒙娜麗莎，請讓一讓！法國羅浮宮（Musée du Louvre）近日有另一名女性擠掉蒙娜麗莎的討論度，更引人矚目，那就是自1793年成立以來，該館將迎來228年首位女館長戴卡赫（Laurence des Cars），由法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）任命。

這位大有來頭的新館長現任巴黎近代藝術博物館奧賽博物館（Musee d’Orsay）及橘園美術館（Musée de l’Orangerie）館長，也是奧賽博物館的首位女館長，將於今年9月從馬蒂內茲（Jean-Luc Martinez）手上接下羅浮宮館長一職。

羅浮宮新舊任館長都就讀於極富盛名的羅浮宮學院（Ecole du Louvre），但兩然背景大不相同，現任館長馬蒂內茲是位考古學家，父親是來自巴黎郊區的郵差，現年54歲的戴卡赫是法國知名作家及新聞工作者Jean des Cars的女兒，專精於19世紀及20世紀初期繪畫。

紐約時報在和戴卡赫近一個小時的電話訪談中揭露，她認為自己能勝任羅浮宮新任館長的瘋狂想法，來自於擔任奧賽館長這四年培養的信心，戴卡赫說，「總統可能看出來我為這份工作做好準備，而且我在某程度上很冷靜，沒有過度焦慮，我必須保持非常的冷靜」。

面對疫情重創全球的藝文產業，戴卡赫能否靠憑藉自身力量及每年2億4千萬歐元的預算扭轉博物館形象，吸引更多年輕群眾參觀，都被藝文界拿著放大鏡看，但在羅浮宮重新開放前，不如先放鬆心情一起先來線上逛逛吧！