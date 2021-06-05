美國3位聯邦參議員訪台討論區域安全　《台灣保證法》、《台北法》共同提案人也同行

（台灣英文新聞/政治組 台北綜合報導）美國三位參議員將於6日訪台，將就台美關係、區域安全等各項重要議題討論。

外交部今（5）日發布新聞稿表示，美國聯邦參議員達克沃絲（Tammy Duckworth, D-IL）、蘇利文（Dan Sullivan, R-AK）及昆斯（Chris Coons, D-DE）偕國會幕僚一行10人，將於6日搭乘美國專機訪問我國。

外交部說明，訪團在台期間將與我國政府高層就台美關係、區域安全等各項重要議題交換意見。該團是聯邦參議院軍事委員會自去（2020）年疫情以來首度規劃的國際訪團，此行將我國納入優先訪問國家，展現美國國會跨黨派對台美關係一致的堅定支持。

外交部強調，訪團成員涵蓋民主、共和兩黨聯邦參議員。其中，達克沃絲及蘇利文參議員均為聯邦參議院軍事委員會成員，曾多次在美國會投票力挺友台議案，或連署友我聯名函。昆斯參議員是聯邦參議院外交委員會成員，也是紀律委員會主席及撥款委員會「國務院暨外交運作小組」主席，並為《台灣保證法》（Taiwan Assurance Act）及《台北法》（TAIPEI Act）的共同提案人。三位參議員均為我國在美國會的長期堅定支持者。

中央社報導，總統府發言人張惇涵晚間表示，總統府誠摯歡迎美國訪團配合嚴格防疫規定，搭乘專機訪台。蔡英文總統預計明天上午8時30分在於國軍松山空指部接見訪團成員。基於防疫考量，活動範圍僅限於松指部機場貴賓室，避免與大眾接觸。

美國在台協會（AIT）也證實此消息，並近一步分享三位訪台的參議員背景。

譚美·達克沃絲

達克沃絲參議員為伊拉克戰役退伍軍人、美國紫心勳章受獎人，亦曾擔任美國退伍軍人事務部助理部長，並為首批參與「伊拉克自由行動」飛行戰鬥任務的女性陸軍官兵之一。達克沃絲在美國預備役服役長達23年，直到2014年以中校身分退伍。她曾代表伊利諾州第八選區、擔任兩屆聯邦眾議員，之後於2016年當選為聯邦參議員。

2004年，達克沃絲以伊州國民警衛隊黑鷹直升機飛行員身份派駐伊拉克，她在該地執行任務時失去雙腿，右臂也失去部分功能。康復後，達克沃斯成為伊州退伍軍人事務廳廳長。2009年，歐巴馬總統指派她出任退伍軍人事務部助理部長，她在任內與美國住房及城市發展部合作執行了一項聯合計畫。

於眾院服務期間，達克沃絲為軍事委員會成員，並致力為受薪家庭、創造就業機會及退伍軍人等議題發聲。成為參議員後，她也是參院多個重要委員會的成員，包括軍事委員會、環境與公共事務委員會、商務、科學和運輸委員會，和小型企業與創業委員會。

達克沃絲參議員能說流利的泰語和印尼語。她於夏威夷大學求學，並取得喬治華盛頓大學國際事務碩士學位。畢業後，她搬到伊利諾州，開始於北伊利諾大學攻讀博士學位。之後，她亦曾於國際扶輪社服務。

丹尼爾‧蘇利文

蘇利文參議員於2015年1月6號宣誓就任，成為阿拉斯加州第八位聯邦參議員。他是參院商務、科學和運輸委員會、軍事委員會、環境與公共事務委員會及退伍軍人委員會等四個委員會的成員；此四委員會之議題皆與阿拉斯加州之事務息息相關。

在當選聯邦參議員之前，蘇利文為阿州總檢察長及自然資源廳廳長。在擔任阿州總檢察長期間，他的最優先目標就是保護阿州居民人身安全、財產安全及個人權利，尤其是阿州的最弱勢族群。在擔任自然資源廳廳長期間，他負責管理的是全世界規模最大的自然資源物產之一，包括石油、天然氣、礦產、再生能源、木材、土地及水資源。此前，他亦曾於聯邦最高法院及阿州州立法院擔任書記官。

蘇利文參議員在軍事及國安事務均有卓越服務表現。他目前為美國海軍陸戰隊備役上校。

他曾於小布希總統時期，於萊斯國務卿團隊擔任主管經濟、能源及商務事務助卿，亦曾擔任白宮國安會國際經濟處主任。蘇利文於1987年自哈佛大學畢業，取得經濟學士與法律學士雙學位，並於1993年取得喬治城大學外交事務碩士學位。

克里斯多福‧昆斯

昆斯參議員為參院多個委員會成員，包括撥款、外交、司法、小型企業及創業、及倫理等委員會。他是參院倫理委員會主席，及參院司法委員會隱私、科技及法律小組與參院撥款委員會州與外國業務小組的資深民主黨成員。他亦共同創辦並帶領參院人權黨團、參院競爭力黨團、參院執法黨團、跨黨派參院氣候解決方案黨團、參院漸凍症黨團及參院雞肉產業黨團。

於2010年當選參議員之前，昆斯曾任德拉瓦州新堡郡議長四年及新堡郡行政長官六年。此前，他曾於德拉瓦州的W.L. Gore & Associates材料科學公司擔任律師，這也是全美前200大民間製造公司之一。

昆斯於1985年取得阿默斯特學院化學及政治學士學位。在大學期間，他曾於肯亞奈洛比大學進修一學期。1987年返美後，他在南非基督教協進會工作，致力推動反種族隔離運動。他於耶魯法學院獲得法律學位，並於耶魯神學院取得倫理學碩士學位。