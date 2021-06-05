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藝人大S宣布結束十年婚 媒體爆汪小菲微博激進言論導火線

By 台灣英文新聞－編輯
2021/06/05 19:59
藝人大S（徐熙媛）資料畫面。

藝人大S（徐熙媛）資料畫面。 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／藝文組綜合報導）台灣中國香港三地知名的藝人大S（本名徐熙媛）5日上午10點多向《蘋果新聞網》證實與老公汪小菲婚變，她指「離婚手續在辦了。他的言行本人不予置評。」新聞刊出後外界震驚，汪小菲在微博指「離婚」一事不知情，但柴智蘋則回應大S心意己決，兩人十年婚姻恐劃下句點。

大S與中國年輕企業家汪小菲兩人2011年3月結婚，期間兩人不斷放閃，疫情發生後大S待在台北，汪小菲常往返台灣與中國，今年三月更放閃結婚十周年致贈大S高價珠寶，上頭甜刻兩人名字縮寫，並喊話要再相守下個十年。

台灣媒體報導，5日大S單方面喊離婚的導火線，疑似是汪小菲在微博發文的言論過於激進，導致兩人有爭執。汪小菲4日在微博表示他隔離三次回中國後，見到的是內需一切繁榮，他的企業更是簽約了10家店，反觀在台北的家人根本打不到疫苗，「太無恥，太低級了。這就是對比，這就是差距。」

藝人大S宣布結束十年婚 媒體爆汪小菲微博激進言論導火線

藝人大S宣布結束十年婚 媒體爆汪小菲微博激進言論導火線
（圖片翻攝自微博）

報導刊出後，大S經紀人廖瑋琪低調回應蘋果指兩夫妻倆就是吵了一架，但否認離婚一事。大S母親接受中國媒體報導也是輕描淡寫指僅為夫妻爭吵，會勸女兒及汪小菲先以小孩為重。

知情人士告知ETtoday，汪小菲與大S結婚10年來，雖然汪小菲常往返台灣與中國，但仍常居台北，卻經常批判台灣，小S老公許雅鈞相當不認同，也因此與汪小菲鮮有交集。許雅鈞也被問到有關大S婚變之事，回應的語氣相當震驚，也讓外界託異。

《NOWnews今日新聞》報導，柴智屏傳訊關心大S後獲得「是真的（要離婚）」的回覆，更透露自己現在很好，感謝關心。
大S

更新時間 : 2021-06-05 20:40 GMT+08:00

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