好聽到哭！台灣金曲歌王林俊傑火速重製抗疫名曲《手牽手》　力邀瘦子、蛋堡譜詞：太多口水都無效

由JJ林俊傑重新製作的《手牽手》大合唱可於Youtube上聽得到！（圖/台視） 由JJ林俊傑重新製作的《手牽手》大合唱可於Youtube上聽得到！（圖/台視）

（台灣英文新聞/娛樂組 台北綜合報導）台灣金曲獎雖因防疫考量取消，但歌手林俊傑重新製作抗疫經典名曲，邀請入圍歌手重新演唱，並加入瘦子及蛋堡譜詞，不僅保留原有溫度，更加入溫暖力量。

全台受新冠肺炎疫情影響，原訂6月26日台北小巨蛋舉辦的第32屆金曲獎頒獎典禮將延期舉辦，典禮總顧問陳鎮川曾歷經2003年SARS風暴，因疫情嚴峻有感而發，希望用音樂表達關愛。

台視新聞稿指出，陳鎮川聯絡曾共同參與製作抗疫名曲《手牽手》的歌王製作人王力宏和陶喆希望重製歌曲，兩人非常贊同，並邀請在台生活多年的金曲歌王林俊傑擔綱製作重新編曲，林俊傑立即火速於48小時進行，同時也邀請雙方熟識的金曲32入圍歌手們演唱，希望以溫暖歌聲撫慰激勵人心。

此次演唱的歌手包含，田馥甄、吳青峰、李泉、林俊傑、韋禮安、孫盛希、蛋堡杜振熙、萬芳、瘦子E.SO、譚維維、蘇慧倫。



林俊傑（圖/台視）

林俊傑表示，重製《手牽手》意義非凡，希望以音樂給予人們溫暖正能量。《手牽手》在大眾心中已留下深刻印象，在不失去原有溫度的同時，要給予這歌曲新的節奏和面貌，尤其這次有兩位rappers饒舌歌手加入，必須拿捏好整體調性和靈魂，再融合這世代的流行元素。

2021年新版MV則加入蛋堡杜振熙新創，「別責怪，先不要，太多口水都無效，手牽手，精神上的，互相理解，不能忘了」，以及瘦子E.SO創作的「需要你再多一點的想像力，我都在想像，我們期待，電影美麗的結局，喜極而泣」，此交會不同時空對疫情的關切及結合現下心聲的歌詞，深深觸動人心，令人備感溫暖和力量。

由於歌手們都在自家錄製歌唱，林俊傑認為，要將大家聲音和諧融合真不簡單，因錄音設備和環境沒辦法做到一致，要用很和諧的方式整合在一起是很困難。

林俊傑透露，這疫情全世界都被影響，希望這次合作可以提醒大家互相包容、齊心合作，一起努力面對，一起渡過難關，加油！