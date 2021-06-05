台灣疫情仍緊張！蔡英文發表防疫工作談話　「竹竹苗防疫作戰聯盟」鞏固電子產業防線

台灣今(5)日新增確診總計511例，死亡人數38創近日新高，總統蔡英文於下午4時30分在總統府內針對防疫工作發表談話（圖擷取自至總統府直播... 台灣今(5)日新增確診總計511例，死亡人數38創近日新高，總統蔡英文於下午4時30分在總統府內針對防疫工作發表談話（圖擷取自至總統府直播影片）

（台灣英文新聞/生活組 台北綜合報導）台灣今(5)日新增確診總計511例，死亡人數38創近日新高，總統蔡英文於下午4時30分在總統府內針對防疫工作發表談話。

總統蔡英文表示，從今天從指揮中心公布的數據可見台灣疫情仍然嚴峻，除了雙北市之外，苗栗科學園區感染狀況也讓人擔心，更讓我們心疼不捨的是，不少年長及慢性病的重症患者最後離我們而去。

蔡英文說明，因死亡以長者居多，已交代指揮中心，除了疫情防治，也要強化醫療能量降低重症率及死亡率。而指揮中心也宣布，後續疫苗施打也以年長國民列為優先接種對象，

蔡英文透露，已致電苗栗縣長徐耀昌，中央將全力協助防疫，竹竹苗市共同生活圈，也是科技產業重鎮，已請新竹市長林智堅，徐縣長跟楊縣長組成「竹竹苗防疫作戰聯盟」，整合區域內防疫能量，鞏固國家重要產業防線。

蔡英文強調，前幾天指示國防部全力支援新竹篩檢站設例，18個小時內迅速完成，今早竹科專案篩檢站已開始運作。

此外，蔡英文說明，指揮中心在苗栗設置的前進指揮所，由經驗豐富的王必勝醫師擔任指揮官，這兩天協助電子場廠區宿舍將載，廠區分流作業，實施大量篩檢保留擴大權限收治能量，這波疫情涉及移工，勞動部將確保移工在職場身後安置都符合防疫需要，也將強化宣導。

蔡英文呼籲，過去這三天，疫情仍然緊張，政府會盡全力控制，希望各地方縣市首者持續和中央加強合作，包含傳統市場、批發市場的人流管制及後續疫苗施打規劃，一起在最短時間控制疫情，請大家這幾天忍耐一時不變待在家，減輕第一線醫護防疫人員的負擔。