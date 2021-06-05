台北市疫苗快打計畫出爐！柯文哲：台北市打疫苗都免費　省掛號費減少步驟更快速

（台灣英文新聞/生活組 台北綜合報導）台北市長柯文哲今（5）日表示，台北市規劃免費打疫苗計劃，省掉自費掛號等行政成本高的步驟。

台北大量疫苗快打計畫出爐！台北市疫苗快打計畫預計分四處進行，一、39家合約醫院，目標為每日接種4萬至5萬劑，二、12區門診部合約診所，三、大型接種站，如：小巨蛋、世貿展館、區公所禮堂等，四、機動接種隊主要於到府或安養機構服務行動不便者。

台北市長柯文哲今日記者會上表示，疫苗接種主要還是以第一線醫院為主，第二線就是健康服務中心及門診部，第三線會規劃大型場館，但也要真的一下子有這麼多疫苗，每天可以打到10萬的話，啟動大型場館才有用。

柯文哲透露，計畫都寫好了，場館選址以交通方便為主，如花博爭豔館、小巨蛋、和平籃球館等交通方便地方，主要還是以大眾運輸方便到達地方。

柯文哲強調，預約接種疫苗的網站要先完成，今起台北市打疫苗都免費，以前自費打疫苗還有掛號費，但那行政成本更高，而且每家醫院的掛號費又不同易製造困擾，既然每人都要打，為減少步驟更快速，掛號費不處理，在台北市打新冠肺炎疫苗就免費，以後朝這方向規劃。