台灣首位部長隔離！經濟部員工確診　部長王美花現身紓困記者會遭質疑未居家隔離

經濟部長王美花和確診員工有接觸史，部長篩檢為陰性已開始進行居家隔離。（圖/中央社） 經濟部長王美花和確診員工有接觸史，部長篩檢為陰性已開始進行居家隔離。（圖/中央社）

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）台灣首位部長隔離！經濟部長王美花和確診員工有接觸史，部長篩檢為陰性已開始進行居家隔離。

綜合媒體報導，經濟部證實有員工確診新冠肺炎，該名員工2日傳出身體不適並於4日確診，與部長王美花及次長曾文生接觸，王美花與曾文生已完成篩檢與PCR檢測，皆為陰性，目前都已啟動14天居家隔離。

聯合報報導，經濟部說明，由於該同仁工作內容曾與王美花、曾文生互動接觸，因此依照防疫單位專業指引，部次長與相關同仁也受匡列為密切接觸者，並前往篩檢。快篩與PCR檢測結果皆為陰性。後續王美花與曾文生及相關同仁將依照防疫指引，自2日啟動居家隔離14天，工作環境也將進行全面消毒措施。

然而，部次長的隔離本應自2日算起，並在隔離期間採視訊進行公務與會議，但王美花3日卻出席紓困4.0記者會，引起不少質疑聲浪怕成為防疫破口，中央疫情指揮中心今(5)日表示，王美花篩檢為陰性，並不具染疫風險。

陳時中說，隔離時間是從最後接觸日期起算，要跟確診者密切接觸，因此公布隔離，王美花部長在前端活動，且昨天採檢PCR為陰性，但至於後端的期間是否有染疫，那也很難說。

莊人祥表示，該染疫員工於4日確診，所以沒有晚一天開始隔離的問題。

王美花先生國安會秘書長顧立雄4月已接種疫苗，未被匡列僅需自我健康監測。

總統府發言人張惇涵表示，總統府與國安會目前沒有因為此個案，而有被指揮中心通知匡列的對象。王美花雖於近期曾與總統開會，但開會場所皆採隔板，並全程佩戴口罩，且王美花與總統沒有近距離長時間接觸，依照防疫指引及醫療團隊研判，對總統並無影響。