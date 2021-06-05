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台灣苗栗2家電子廠爆群聚感染！指揮中心五點聲明

指揮中心已於昨(4)日設立前進指揮所，積極協助地方政府及廠商進行防疫，避免感染擴大。

By 生活組, 台灣英文新聞－編輯
2021/06/05 14:27
指揮中心已於昨(4)日設立前進指揮所，積極協助地方政府及廠商進行防疫，避免感染擴大。（圖/中央社）

指揮中心已於昨(4)日設立前進指揮所，積極協助地方政府及廠商進行防疫，避免感染擴大。（圖/中央社）

（台灣英文新聞/生活組綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(5)日表示，針對苗栗縣2家電子公司廠房發生COVID-19群聚事件，指揮中心已於昨(4)日設立前進指揮所，積極協助地方政府及廠商進行防疫，避免感染擴大。

一、加速篩檢執行：昨日經動員後於第1家電子公司共開設18條篩檢線，每小時可執行350-500人次篩檢，截至昨日（6/3-6/4）共完成採檢4,599人，累計抗原快篩陽性59人，其中PCR檢驗共56人陽性確診、3人陰性。今日進行其餘約2,451人之採檢，截至中午尚餘約1,500人待採，將於今日完成採檢工作。

二、宿舍、職場及外部風險評估及安置：針對第1家電子公司確診個案之宿舍及廠區分布，劃定風險區域，安排相關宿舍樓層之清空及人員區隔安置，密切接觸者送集中檢疫所或防疫旅館居家隔離，今日預計移出280位。另第2家電子公司之相關接觸者已匡列安排隔離安置及採檢，該公司亦於今天展開全員約4千人篩檢。

三、由經濟部即刻派遣產業專家進駐前進指揮所，協助防疫醫師與電子場規劃廠區作業、休息及用餐等活動之分艙分流，如無法執行，即要求停工。

四、由勞動部即刻派員確保仲介公司之移工管理，落實住宿人數降載及確保分艙分流，並就仍需共用衛浴之宿舍環境問題予以解決；移工宿舍人員禁止外出部分，加強管理並協調警政協處。

五、為避免本國勞工將疫情帶入社區，請該公司緊急通知員工留置家中，如家庭環境無法落實一人一室者，公司應協助安排合適住宿地點。

指揮中心指出，截至6月4日，第1家電子公司共計131案確診（14名本國籍、117名外國籍），已匡列接觸者323名，均已採檢；第2家電子公司共計9案確診。相關疫調持續進行中。

更新時間 : 2021-06-05 16:19 GMT+08:00

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