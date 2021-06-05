Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 環境生態

快訊！台灣6/5新增新冠肺炎38死　476例本土確診校正回歸35例

5日確診總計511例

  8991
By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2021/06/05 14:11
台北今（5）日新增476確診，校正回歸35例，總計511例（圖擷取自直播記者會）

台北今（5）日新增476確診，校正回歸35例，總計511例（圖擷取自直播記者會）

（台灣英文新聞/生活組 台北綜合報導）台北今（5）日新增476確診，校正回歸35例，總計511例。共38例死亡。

指揮官陳時中記者會說明，今日新增確診總計511例，以新北市229例最多，其次台北市144例，而苗栗則新增66例。

指揮中心表示，今日新增之476例本土病例，為248例男性、205例女性，另有23例外籍人士性別待確認，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於今(2021)年5月15日至6月4日。另校正回歸個案35例中，為15例男性、20例女性，年齡介於未滿10歲至80多歲，發病日介於今年5月24日至6月1日。

指揮中心指出，綜上所有本土個案共511例，以新北市229例最多，其次為臺北市144例，苗栗縣66例，桃園市16例，基隆市13例，彰化縣11例，臺中市9例，新竹縣7例，屏東縣4例，南投縣、高雄市及嘉義縣各3例，新竹市、雲林縣及臺南市各1例。其中雙北地區以外的縣市，138例中121例已知感染源，16例關聯不明，1例疫調中。相關疫情調查持續進行中。

指揮中心說明，今日新增38例死亡個案，共計為男性26位、女性12位，年齡介於30多歲至90多歲，發病日介於5月2日至5月30日，確診日介於5月15日至6月2日，死亡日期介於5月23日至6月2日。

指揮中心統計，截至目前國內累計636,500例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含614,742例排除)，其中10,956例確診，分別為1,145例境外移入，9,758例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另27例(新增案9984)移除為空號。確診個案中225例死亡。
新冠肺炎
確診

相關新聞

新北市累計4442例本土個案！侯友宜成立「到宅快篩隊」供3類對象篩檢
新北市累計4442例本土個案！侯友宜成立「到宅快篩隊」供3類對象篩檢
2021/06/04 20:11
日本捐贈124萬劑新冠疫苗　台北101點燈表謝意
日本捐贈124萬劑新冠疫苗　台北101點燈表謝意
2021/06/04 19:20
不斷更新！台灣各縣市快篩站、社區篩檢站一次看
不斷更新！台灣各縣市快篩站、社區篩檢站一次看
2021/06/04 16:00
【苗栗+51例】台灣本土總確診近萬人！6/4增339例本土、21死　另有133例校正回歸
【苗栗+51例】台灣本土總確診近萬人！6/4增339例本土、21死　另有133例校正回歸
2021/06/04 14:21
快訊！日本拍板供台灣124萬劑疫苗　預計4日下午抵桃機
快訊！日本拍板供台灣124萬劑疫苗　預計4日下午抵桃機
2021/06/03 20:55

更新時間 : 2021-06-05 16:19 GMT+08:00

最受歡迎

最新疫苗接種順序出爐！新增一類75歲以上長者排第6順位　台灣長照安養機構往前挪至第5
最新疫苗接種順序出爐！新增一類75歲以上長者排第6順位　台灣長照安養機構往前挪至第5
不斷更新！台灣各縣市快篩站、社區篩檢站一次看
不斷更新！台灣各縣市快篩站、社區篩檢站一次看
唐鳳出招！手機預約藥局打疫苗好方便　台灣「疫苗接種預約平台」估6月上路
唐鳳出招！手機預約藥局打疫苗好方便　台灣「疫苗接種預約平台」估6月上路
快訊！台灣6/5新增新冠肺炎38死　476例本土確診校正回歸35例
快訊！台灣6/5新增新冠肺炎38死　476例本土確診校正回歸35例
【更新】南台灣高雄市某大樓•8長照機構工作人員快篩陽性　衛生局：PCR複驗均陰性
【更新】南台灣高雄市某大樓•8長照機構工作人員快篩陽性　衛生局：PCR複驗均陰性
新北市推出急難慰助採用線上申請 因受疫情影響致生活困難者每戶1萬元
新北市推出急難慰助採用線上申請 因受疫情影響致生活困難者每戶1萬元
【最新】南台灣高雄港「東方海外航運公司」貨櫃輪•撞陽明海運起重機　1駕駛輕傷送醫•2受困者已救出
【最新】南台灣高雄港「東方海外航運公司」貨櫃輪•撞陽明海運起重機　1駕駛輕傷送醫•2受困者已救出
【最新】台灣苗栗不只京元電子群聚案！ 另一IC封測廠「超豐」也爆群聚•9移工確診　將緊急採檢2000員工
【最新】台灣苗栗不只京元電子群聚案！ 另一IC封測廠「超豐」也爆群聚•9移工確診　將緊急採檢2000員工
泯滅人性！中國將阻擋日本輸台灣新冠疫苗 趙立堅：「以疫謀獨不會得逞」
泯滅人性！中國將阻擋日本輸台灣新冠疫苗 趙立堅：「以疫謀獨不會得逞」
高雄晨間廚房老闆娘一家四口確診　足跡曝光！陳其邁籲別獵巫　同島一命應一起加油
高雄晨間廚房老闆娘一家四口確診　足跡曝光！陳其邁籲別獵巫　同島一命應一起加油