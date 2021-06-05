六四事件32週年集會 主辦人稱「台灣是這場記憶戰爭的關鍵」

華人民主書院等民間團體4日在台北市自由廣場設置六四事件32週年的「悼念亭」，以供民眾獻花悼念。 華人民主書院等民間團體4日在台北市自由廣場設置六四事件32週年的「悼念亭」，以供民眾獻花悼念。 (來源 中央社)

（台灣英文新聞 / 綜合報導）華人民主書院、台灣人權促進會等27個在台灣的公民團體，昨（4）日下午4點，頂著豪雨在自由廣場設置以「悼念六四天安門屠殺亡魂」牌位為中心的悼念亭，並因應疫情取消大型集會，晚間7點舉辦「人權照亮民主 同行抵抗極權」線上悼念晚會。



悼念亭現場布置遭三人推倒，一現行犯隨即遭警方逮捕。（六四籌會/圖）

不料自由廣場牌坊前的悼念亭於晚間8間遭到暴力攻擊，有三人接近會場，其中一人推倒現場佈置。現行犯隨即遭警方逮捕，移送仁愛路派出所。華人民主書院理事長曾建元代表六四籌會向攻擊者提告，並表示，不論是32年前的天安門，或是在台灣自由廣場悼念亭的攻擊，堅持追究責任，要求道歉，因爲這是全世界發展民主的重要原則。

曾建元提出，不忘記是面對極權暴政的最好方式。因香港及澳門今年禁止舉行六四相關集會，台灣成為華語地區當中，唯一能在6月4日自由且受法律保障舉辦悼念六四活動的地方。

主辦團體指出，除六四當天的線上悼念晚會及自由廣場微型悼念庭外，系列活動還包括：「人權照亮民主：自由廣場排燈悼念影像製作」、6月3日上架的「六四悼念網站」，供無法到場悼念的全球網友透過網路，為六四死難的義士祈福；以及「六四洗白論述怎麼回｜台灣民主實驗室」網站。

「人權照亮民主 同行抵抗極權：線上悼念晚會」於6月4日當天晚間七點至九點間，在華人民主書院與數個共同合辦團體的臉書粉絲專頁上直播舉行，截至當日深夜12時，臉書直播已有超過4,300次點閱，Youtube直播則有305次點閱。



1985年6月5日，在北京東長安街的正中央，一位年輕人隻身阻擋行進中的18輛中國人民解放軍坦克車隊。（美聯社/圖）

六四親歷者與六四屠殺的見證人，同時也是六四事件的史料研究者吳仁華提及，天安門事件發生於1989年，是中國1949年成立以來最大規模的一次民主運動，解放軍對手無寸鐵的民眾開槍鎮壓，從東西南北四個方向進軍，總計25萬左右軍隊進行鎮壓，造成大量民眾傷亡。吳仁華表示，在六四屠殺事件當中，至少有2,000左右民眾與學生死亡，多人受傷，隨後中共在全境逮捕兩萬多人，其中一萬多人遭判死刑等刑罰。

台灣推動泰國民主聯盟（Taiwan Alliance for Thai Democracy）發言人、在台灣留學的Phisut Detkhunthod（范偉明）以泰文發言表示，泰國學生運動以爭取民主自由與反獨裁軍政府為訴求，因此在六四這天應該不分國界予以支持。他認為，獨裁政府對待人民有相似的模式，必須記得犧牲的人：「只有當我們能自由而不受壓迫地思考和行動時，才能成為人。」

立法委員林昶佐提出，台灣人都應勇敢站出來，和全世界一起為這些受壓迫的人民發聲，這也是在保護自己民主、自由的生活。

除了受邀嘉賓各自發表六四短講，晚會主持人於晚間8點9分，邀請觀看直播的民眾一起點起燭光，在香港及澳門遭受言論自由打壓的當下，象徵風雨不滅，取用8964數字的意象，默哀64秒。