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女性醫護守護生命 好自在捐贈萬片衛生棉 支持防疫前線的勇敢女性

By 台灣英文新聞
2021/06/04 20:37
女性醫護守護生命 好自在捐贈萬片衛生棉 支持防疫前線的勇敢女性

新冠抗疫前線醫護有為數相當的女性醫護人員，除了日常的自我防護與醫護工作，還必須面對生理期隨之而來的許多不便。許多第一線的女護理師與醫師都分享過自己的困擾，例如隔離防護衣穿脫不便，一忙起來，常常好幾個小時無法喝水上廁所，生理期來的時候無法頻繁更換棉片，讓身心與健康都備受挑戰。女性醫護的需求，P&G寶僑家品旗下女性生理用品品牌「好自在」感同身受，率先捐贈上萬片衛生棉，送至北台灣受疫情衝擊最大的醫療院所及全台慈善機構，幫助女性醫療人員，在生理期的時刻，也能毫無後顧之憂的守護國人安危。

好自在替在第一線防疫的女醫護們準備了好自在熊抱安睡褲，創新的褲型設計，可以輕鬆穿上，獨特的W型服貼設計能提供長時間的全方位貼身防漏，輕薄透氣不悶熱，生理期也能安心的投入工作。好自在透過台灣管理照顧協會與癌症希望基金會的協助，捐贈520箱好自在熊抱安睡褲至北北基桃地區五家醫院之十二個院區，包括臺北市立聯合醫院、新北市立聯合醫院、衛生福利部立基隆醫院、衛生福利部臺北醫院、衛生福利部桃園醫院。

全台疫情嚴峻，對社會各界都造成影響，不僅防疫第一線醫護人員承受高強度工作考驗，疫情期間弱勢族群的生活與物資取得困難也隨之而來。好自在也同時捐贈超過萬片體積輕巧、方便攜帶的好自在少女口袋棉，提供給全台超過二十所弱勢機構及偏鄉小學的少女，緩解社福單位和弱勢團體在疫情期間購買生理用品的支出，也守護青少女身心健康。寶僑家品台灣執行董事暨副總裁林劍洪表示：「P&G寶僑家品以成為社會向善向上的力量為己任。我們深知生理用品對女性消費者而言，就如同衛生紙一樣，是每個月都須購置的必需物資，因此我們也將持續盡我們所能，透過企業資源和夥伴網絡，積極地為在地社群提供協助，一同度過這個艱鉅的時刻。」

好自在長期以來除了致力於為消費者提供優質創新的女性生理用品，亦在全球各地倡議關於女性身心個面向議題之重視，包括月經知識教育、突破性別刻板印象、終結月經貧窮等。

更新時間 : 2021-06-04 20:52 GMT+08:00

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