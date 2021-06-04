Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 旅遊美食

25年老字號三食六島連鎖餐飲集團　開啟電商購物平台事業藍圖

By 台灣英文新聞
2021/06/04 20:35
25年老字號三食六島連鎖餐飲集團　開啟電商購物平台事業藍圖

由李德愛先生所創辦的三食六島連鎖餐飲集團(三食六島馬祖料理)，從民國85年路邊攤餐車創業『馬蔥餅』，至今25年，集團店家數超過100家並陸續發展出『馬祖奶茶』、『馬祖瘋炸雞』及『馬祖漢堡』等品牌，小成本創業每月營業額屢創佳績，李德愛先生以傳承母親的好手藝和家鄉馬祖美食，將三食六島連鎖餐飲集團(三食六島馬祖料理)經營成為台灣最知名的馬祖品牌。

李德愛先生表示：三食六島馬祖料理，引申來自馬祖的｢四鄉五島｣，馬祖共有四個鄉-東引鄉、南竿鄉、北竿鄉、莒光鄉；五個島-東引島、南竿島、北竿島、東莒島、西莒島。李德愛先生說馬祖島上的主食有三種：麵、飯和鍋，而六島指的是島上讓遊子念念不忘的小吃：馬蔥餅、馬祖奶茶、馬祖漢堡、馬祖瘋炸雞和紅麴滷味及歐瑟亞烘焙。

三食六島連鎖餐飲集團(三食六島馬祖料理)創立以來，經歷民國108年的祝融事件，一夕之間燒毀了創業20幾年來的心血，廠房、設備、機械、凍庫、包材及食材全部毀於一旦，基於對員工生計的責任和加盟連鎖的使命，李德愛先生與夫人齊心重整，馬上將行政搬至馬蔥餅營運總店二樓，生產搬至黎明三食六島餐廳，將舊廠房拆除重建，急尋新廠房，歷經兩個月復建就快速的恢復正常營運。

浴火重生的三食六島連鎖餐飲集團(三食六島馬祖料理)，今年110年的首要營運大事，因應疫情及時代的轉變，將集團四品牌的官網全面升級改版，新增便利的購物平台，讓喜歡馬祖的民眾在家只要動動手指，就可以吃到馬蔥餅、繼光餅及芝麻餅等美食，目前祭出台灣本島(同一地址)不限金額免運費的購物優惠。

另外，從在夜裡綻放光芒的馬祖天然景觀發想，以柑橘果汁、現榨檸檬汁、氣泡飲特調而成，最適合炎熱夏天沁涼飲品｢藍眼淚｣，而聞名的『馬祖奶茶』，為歡慶 #松竹店 #深溪店正式開幕，於5/7-6/30 ，只要來店現場消費滿100元 ，就可以抽馬祖雙人行機票，有機會去馬祖看藍眼淚喔，另外還有海燕窩、珍珠及紅茶免費或指定飲品折扣等優惠好禮大方送。

更新時間 : 2021-06-04 20:52 GMT+08:00

最受歡迎

不斷更新！台灣各縣市快篩站、社區篩檢站一次看
不斷更新！台灣各縣市快篩站、社區篩檢站一次看
最新疫苗接種順序出爐！新增一類75歲以上長者排第6順位　台灣長照安養機構往前挪至第5
最新疫苗接種順序出爐！新增一類75歲以上長者排第6順位　台灣長照安養機構往前挪至第5
高雄晨間廚房老闆娘一家四口確診　足跡曝光！陳其邁籲別獵巫　同島一命應一起加油
高雄晨間廚房老闆娘一家四口確診　足跡曝光！陳其邁籲別獵巫　同島一命應一起加油
新北市推出急難慰助採用線上申請 因受疫情影響致生活困難者每戶1萬元
新北市推出急難慰助採用線上申請 因受疫情影響致生活困難者每戶1萬元
【更新】南台灣高雄市某大樓•8長照機構工作人員快篩陽性　衛生局：PCR複驗均陰性
【更新】南台灣高雄市某大樓•8長照機構工作人員快篩陽性　衛生局：PCR複驗均陰性
【最新】南台灣高雄港「東方海外航運公司」貨櫃輪•撞陽明海運起重機　1駕駛輕傷送醫•2受困者已救出
【最新】南台灣高雄港「東方海外航運公司」貨櫃輪•撞陽明海運起重機　1駕駛輕傷送醫•2受困者已救出
唐鳳出招！手機預約藥局打疫苗好方便　台灣「疫苗接種預約平台」估6月上路
唐鳳出招！手機預約藥局打疫苗好方便　台灣「疫苗接種預約平台」估6月上路
泯滅人性！中國將阻擋日本輸台灣新冠疫苗 趙立堅：「以疫謀獨不會得逞」
泯滅人性！中國將阻擋日本輸台灣新冠疫苗 趙立堅：「以疫謀獨不會得逞」
【更新】台灣佛光山欲捐50萬劑疫苗•美國嬌生公司稱: 只跟政府機構協商　趙怡: 很彈性•可請政府出面
【更新】台灣佛光山欲捐50萬劑疫苗•美國嬌生公司稱: 只跟政府機構協商　趙怡: 很彈性•可請政府出面
最新！新北市土城養護中心爆群聚感染 共33人染疫1人過世
最新！新北市土城養護中心爆群聚感染 共33人染疫1人過世