25年老字號三食六島連鎖餐飲集團　開啟電商購物平台事業藍圖

由李德愛先生所創辦的三食六島連鎖餐飲集團(三食六島馬祖料理)，從民國85年路邊攤餐車創業『馬蔥餅』，至今25年，集團店家數超過100家並陸續發展出『馬祖奶茶』、『馬祖瘋炸雞』及『馬祖漢堡』等品牌，小成本創業每月營業額屢創佳績，李德愛先生以傳承母親的好手藝和家鄉馬祖美食，將三食六島連鎖餐飲集團(三食六島馬祖料理)經營成為台灣最知名的馬祖品牌。

李德愛先生表示：三食六島馬祖料理，引申來自馬祖的｢四鄉五島｣，馬祖共有四個鄉-東引鄉、南竿鄉、北竿鄉、莒光鄉；五個島-東引島、南竿島、北竿島、東莒島、西莒島。李德愛先生說馬祖島上的主食有三種：麵、飯和鍋，而六島指的是島上讓遊子念念不忘的小吃：馬蔥餅、馬祖奶茶、馬祖漢堡、馬祖瘋炸雞和紅麴滷味及歐瑟亞烘焙。

三食六島連鎖餐飲集團(三食六島馬祖料理)創立以來，經歷民國108年的祝融事件，一夕之間燒毀了創業20幾年來的心血，廠房、設備、機械、凍庫、包材及食材全部毀於一旦，基於對員工生計的責任和加盟連鎖的使命，李德愛先生與夫人齊心重整，馬上將行政搬至馬蔥餅營運總店二樓，生產搬至黎明三食六島餐廳，將舊廠房拆除重建，急尋新廠房，歷經兩個月復建就快速的恢復正常營運。

浴火重生的三食六島連鎖餐飲集團(三食六島馬祖料理)，今年110年的首要營運大事，因應疫情及時代的轉變，將集團四品牌的官網全面升級改版，新增便利的購物平台，讓喜歡馬祖的民眾在家只要動動手指，就可以吃到馬蔥餅、繼光餅及芝麻餅等美食，目前祭出台灣本島(同一地址)不限金額免運費的購物優惠。

另外，從在夜裡綻放光芒的馬祖天然景觀發想，以柑橘果汁、現榨檸檬汁、氣泡飲特調而成，最適合炎熱夏天沁涼飲品｢藍眼淚｣，而聞名的『馬祖奶茶』，為歡慶 #松竹店 #深溪店正式開幕，於5/7-6/30 ，只要來店現場消費滿100元 ，就可以抽馬祖雙人行機票，有機會去馬祖看藍眼淚喔，另外還有海燕窩、珍珠及紅茶免費或指定飲品折扣等優惠好禮大方送。