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大苑子行動支付推聰明消費安心購物　火龍果艷紅色新鮮滋味6/7全台開賣

By 台灣英文新聞
2021/06/04 20:30
大苑子行動支付推聰明消費安心購物　火龍果艷紅色新鮮滋味6/7全台開賣

6月進入了最著時的紅肉火龍果產季！顧客每年都期待大苑子火龍果飲品搶在6/7全台開賣！這次一口氣推出三款火龍果系列飲品，包括仲夏戀習曲、百變火龍冰沙、火龍果翡翠，就是要讓喜歡火龍果的朋友，一次滿足想要清涼！想要清爽！想要又吃芒果又吃火龍果的願望！

除此之外，為減少接觸風險、團結抗疫，大苑子也鼓勵每位顧客事先下載大苑子APP，消費時透過APP內的行動支付來減少現金接觸；不僅如此在6/4至6/14期間，大苑子更推出只要使用『信用卡自動加值』乙次以上，就可以在6/15獲得由邱老闆招待的著時飲品乙杯，希望讓更多顧客能夠聰明消費，安心購物，詳細活動方式可以至官網查詢！

使用產銷履歷火龍果！農藥嚴格把關！

大苑子三款火龍果系列飲品採用的火龍果皆為艷紅色果肉的紅肉果，品種為大紅及富貴紅。富貴紅有著淡淡香水味，大紅則是表皮、果肉較深紅，且甜度高，兩個品種各有特色及風味！不過最重要的是，它們皆來自彰化竹塘，是大苑子長期合作、具產銷履歷的果園，果農大哥種植經驗豐富，並且長期堅持友善栽培，以人工除草，降低農藥使用，就是要把最安心的火龍果送給大家。

芒果+火龍果，夏日約你共譜仲夏戀習曲

今年的火龍果產量豐碩，大苑子因此一共推出三款火龍果系列飲品！其中好喝的仲夏戀習曲，結合現在同樣著時的愛文芒果，在透明杯身上創造出美麗的漸層色彩，其冰沙口感的滋味，還吃得到新鮮芒果果肉，大大滿足同時喜歡火龍果，又喜歡愛文芒果的顧客！

清爽火龍果翡翠、綿密百變火龍冰沙同步登場

除了擁有漸層美的仲夏戀習曲，每年同樣深受顧客喜愛的清爽系火龍果翡翠，和綿密口感的百變火龍冰沙，也是這一次一定要品嘗的火龍果系飲品！火龍果搭配茉香綠，同時帶有些微愛玉，清爽中帶有口感，風味獨特！真的只有到大苑子才喝得到唷！而百變火龍冰沙，則是口感綿密、富有層次，是一杯富含獨特香氣，擁有滿滿花青素的飲品，喜歡火龍果的朋友真的完全不能錯過哦！

更新時間 : 2021-06-04 20:52 GMT+08:00

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