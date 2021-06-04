疫情起伏讓焦慮感爆發？陰屍路正版漫畫授權《陰屍路：倖存者》事前登錄啟動

全國疫情持續三級警戒，隨著疫情起伏帶來居家辦公或停課不停學等新生活方式，卻也讓許多民眾焦慮感大增！原著經典漫畫「陰屍路」全程監製的正版授權最新全球鬥爭生存策略手機遊戲《陰屍路：倖存者》(英譯：The Walking Dead: Survivors)事前登錄開始啟動，意外成為紓解疫情焦慮的新選擇，漫畫手遊裡的喪屍病毒攻陷在即，猶如真實世界裡的新冠肺炎到處流竄，必須全民團結一心，才能成功捍衛家園。

疫情起伏讓焦慮感爆發？

防疫在家對抗喪屍好紓壓

宅在家減少不必要的外出儼然成為最佳的防疫行動，在家追劇、打手遊更是最佳的娛樂消遣方式。甫開始啟動事前登錄的《陰屍路：倖存者》，是一款由勞勃·柯克曼(Robert Kirkman)原著經典漫畫「陰屍路」全程監製的正版授權最新全球鬥爭生存策略手機遊戲，以知名原著漫畫《陰屍路》改編而成，即將帶著玩家陷入「陰屍路」全面混亂的世界中，面臨喪屍大軍日益侵擾的威脅，如何在「倖存、集結、叛變、對抗」四種精神裡一一克服人性，才能成功開闢屬於自己的生存之路！

而這一款曾獲無數有「美漫界奧斯卡」之稱的艾斯納獎 (Eisner Award)的 《陰屍路》(The Walking Dead)，以探討「人性」為主要特色而備受好評，更是漫畫連載的常勝軍，有著極高的評價與市場佔有率。儘管喪屍題材已不新鮮，但漫畫裡刻畫人物角色的內心思維與掙扎，讓人性的黑暗面展露無疑; 漫畫手遊裡的喪屍遍野，人類在其中苟延殘喘，帶來的毀滅性與傷害不僅是一具具令人害怕的喪屍，其實還有人類之間的猜忌與鬥爭。

全台首支！用動態沙畫詮釋陰屍路特色

以藝術詮釋喪屍為台灣疫情送上祝福

當各家手遊業者標榜遊戲的刺激、速度、謀略、趣味等特性時，日前剛宣布取得銀河互娛有限公司旗下全新手機遊戲《陰屍路：倖存者》台灣代理權的智娛互動科技有限公司，邀請國內首屈一指的沙畫大師莊明達聯手推出首支陰屍路特色的動態沙畫，運用律動的線條及圖畫交疊，再隨著詭譎危機四起的音符提升畫龍點睛的層次感，透過莊明達老師鬼斧神工的巧妙工藝，以難得的藝術形式詮釋喪屍手遊世界、豐富民眾的感官歷程，沙畫影片最後也不忘以「台灣平安」爲現下的疫情送上祝福，而這款陰屍路動態沙畫將在2021-6-6晚間六點於《陰屍路：倖存者》Facebook官方粉絲團正式首播。

智娛互動總經理陳人豪表示：「風靡全球的策略手機遊戲《陰屍路：倖存者》即將在台灣發行，除持續提供遊戲玩家最佳的遊戲及豐富的活動體驗外，這次玩家將在《陰屍路：倖存者》的世界觀中，隨著劇情與遊戲進度展開各種爾虞我詐，在抵抗喪屍的過程當中，也彷彿呼應真實世界裡的防疫關鍵是團結一心，將是一款玩家不能錯過精品策略手機遊戲。」

倖存者生存挑戰起跑

預約登錄抽大獎

《陰屍路：倖存者》還特地邀請四位百萬訂閱知名YouTuber以鮮明的個人風格創作生存挑戰影片接力賽，不僅讓民眾宅在家防疫期間能線上觀賞影片紓壓外，《陰屍路：倖存者》粉絲專頁同步舉辦『預測生存挑戰YouTuber』週週抽獎活動，多項大禮讓民眾帶回家，其中還推出限量《陰屍路：倖存者》生存包(帆布忠誠袋)，內含伴天下鴛鴦麵、伴炒醬包、風味油等9項防疫食糧，遊戲自即日起開始預約登錄，預計6月23日正式上線，玩家可至【事前登錄活動網站】參加預約登錄抽大獎。