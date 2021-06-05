〈時評〉日本能義助台灣疫苗 德國呢？

日本政府提供台灣124萬劑AZ疫苗，載運疫苗的日本航 空班機準備就緒，準備起飛，預計下午抵達台灣桃園機 場。 （駐日代表處提供） ... 日本政府提供台灣124萬劑AZ疫苗，載運疫苗的日本航 空班機準備就緒，準備起飛，預計下午抵達台灣桃園機 場。 （駐日代表處提供） 中央社記者楊明珠東京傳真 110年6月4日 (來源 中央社)

四日13時57分，載運要免費贈送台灣的124萬劑AZ疫苗的日航JL809，安全抵達桃園機場！這歷史一刻，吾人忍不住要激動大喊：謝謝日本！謝謝！

同樣有中國的壓力：在德國選擇隨中國的「一中原則」起舞後，日本選擇要保有自己跟誰交朋友的權利並付諸實現，讓人內心感慨萬千到翻騰不已！

台德關係難望台日關係的項背，原因濃縮起來，其實就一句話：端視良性互動之有無！距離的遠近，不是重要因素；情緒性酸言酸語的「皇民」說，更是錯得離譜！

日本的311大地震，台灣的捐款是全球第一的200億日幣，台灣人的義舉開啟了兩國守望相助的大門（附：中國汶川大地震，台灣援助中國88億台幣）。十年來，日本人（尤其前外相安倍等日本政要）不是船過水無痕，而是隨時隨地在感恩、在回報。尤其對方國家有難時，兩國元首蔡英文與安倍，更多次網路發文為對方加油打氣，給何謂雪中送炭的情誼做了最好的詮釋！

反觀台灣與德國的互動，則是截然不同的景象！

去年四月初，武漢肺炎疫情在歐美已然大爆發。在各國醫療用口罩極度短缺又求助無門時，台灣捐贈德國的100萬片，除原訂捐贈儀式取消，德國聯邦政府發言人更僅對「其他國家」的援助表示謝意，沒有隻字片語提到台灣！

當全球都為晶片在祈求台積電關愛的眼神時，德國經濟部長為解決德國汽車業缺晶片的難題，寫信向我經濟部長與行政院副院長，請求台灣政府向台積電傳達提高晶片供給量，已獲得我方鼎力相助。而台灣採購德國原廠的BNT疫苗，BNT在1月15日回覆「因應全球疫苗供應時程，簽約時間需延後數週」，到今天，像斷線的風箏，音信全無。

當美、加衛生部長與日本厚生勞動大臣紛紛在5月25日的WHA發言挺台時，德國代表的聲音在那裡？這，德國或可說是囿於「一中原則」。同一天，美日代表在WHA呼籲世衛武漢肺炎溯源須更透明調查，這總算與「一中原則」完全扯不上關係了，還是選擇噤聲的德國，不是擺明了，在經濟利益掛帥下，連追求科學真相的精神都可以棄之不顧？

有道是，來而無往非禮也。這道理，日本（人）懂，德國（人）呢？兩國對台的情義之所以產生極大落差，主因不就在此嗎？

當然，台灣碰上德國，是不是真心換到絕情，雙方關係是否不再有改善空間，現在或許還言之太早；只是，德國連指名道姓，對台灣捐贈口罩說聲謝謝都做不到，台灣人即便不計較，德國人如果也認為無所謂、沒關係、心無內咎，那雙方的交往友誼顯然是存在問題的！

（作者為新竹教育大學退休副教授）