移工足跡曝光！京元電子群聚案77人確診　力拚今晚完成全員快篩

京元電子竹南廠爆發群聚感染事件，竹南鎮長方進興（右2）會同多名民代至廠區外發表聲明，要求廠方應暫時禁止移工外出，並對當地里民實施快篩。 京元電子竹南廠爆發群聚感染事件，竹南鎮長方進興（右2）會同多名民代至廠區外發表聲明，要求廠方應暫時禁止移工外出，並對當地里民實施快篩。 (來源 中央社)

2021-06-04 20:45更新

2021-06-04 18:02首發

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）苗栗縣政府衛生局表示，京元電子群聚案已累計77人確診武漢肺炎，引發各界關注。為最快阻斷傳染鏈， 指揮中心指揮官陳時中表示，今天起醫福會執行長王必勝進駐苗栗成立前進指揮所指揮調度，，加速全公司快篩，力拚今天全數完成。

苗栗縣今日新增51例本土確診，其中京元電子股份有限公司群聚案就佔了32例，包含29例為外籍移工、3例為本國籍，累計確診已達77例。

指揮中心表示，5月30日接獲京元電子股份有限公司方面通報，有2名菲律賓移工武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）採檢陽性，衛生單位擴大採檢。衛生局表示，自2日下午啟動京元電子全公司約7300人快篩，截至上午11時，累計已篩檢2447人，下午持續以每小時至少篩檢250人速度推進，目標今天全數完成普篩，「連夜趕工也要做完」。

指揮中心指揮官陳時中表示，上午已到苗栗縣成立前進指揮所，由衛生福利部附屬醫療及社會福利機構管理會執行長王必勝率4名防疫醫師，指揮調度相關採檢與確診患者後送事宜。

指揮中心也請仲介公司儘速盤點移工名單，以利相關電子廠預作準備及人員分流。各相關電子廠及宿舍須增設篩檢點，加速找出個案，快篩陽性者優先送到集中檢疫所及加強型防疫旅館，快篩陰性者加強衛教，相關翻譯作業已請勞動部協助處理。

此外，相關移工宿舍人員今天起到6日休假，休假期間禁外出；移工宿舍內部需人員降載、分流，擴大社交距離；廠區工作須將移工與本國勞工分流，避免造成進一步社區傳染。

指揮中心也請地方政府落實大量篩檢檢體分流作業，確保檢驗結果能即時通報上傳，並須保留及擴大醫療收治量能，為後續收治重症病患預做準備。

對於外界質疑，是否要停工部分，董事長李金恭上午曾指出，「停工茲事體大」 暫不考慮停工，但下午突然宣布於晚間7時的晚班開始停工，停工為期2天共計48小時，規劃把竹南5個廠、銅鑼2個廠以及新竹總部徹底清潔消毒 。

京元電子爆發群聚後，附近居民人心惶惶，擔憂疫情擴大到社區，苗栗縣政府同時間公布該公司確診移工5月24日至6月3日公共場所活動足跡，除了集中在竹南鎮中華路一帶餐廳、便當店、超商、菲籍商店外，也到過麥當勞竹南民權店、頭份旗艦專櫃店以及肯德基頭份店，縣府呼籲曾出入相關場所之民眾請進行自我健康監測，如出現不適症狀應盡速前往社區篩檢所採檢。