臺灣證交所：本週發行量加權股價指數漲幅約為1.64%　上市股票總市值達52.46兆元

根據臺灣證券交易所統計，110年6月4日發行量加權股價指數收盤為17,147.41點，較上週(110年5月28日)的16,870.86點上漲276.55點，漲幅約為1.64%，台灣50指數收盤為13,672.78點，較上週的13,536.93點上漲135.85點，漲幅約為1.00%，寶島股價指數收盤為19,460.04點，較上週的19,169.93點上漲290.11點，漲幅約為1.51%。產業別指數方面，漲幅以造紙類指數上漲14.21%為最大，跌幅以生技醫療類指數下跌2.15%為最大，未含金融類指數上漲261.21點，漲幅約為1.77%，未含電子類指數上漲499.43點，漲幅約為2.67%，未含金融電子類指數上漲567.54點，漲幅約為3.50%。

本週集中交易市場總成交金額為2兆4,795.12億元，全體上市股票成交金額為2兆4,197.35億元，股票成交量週轉率為6.06%，各產業上市股票交易情形如下：

成交金額前三名為：

第一名，航運類7,710.51億元，占全體上市股票交易金額31.87%

第二名，半導體類5,609.85億元，占全體上市股票交易金額23.18%

第三名，鋼鐵類2,408.17億元，占全體上市股票交易金額9.95%

成交量週轉率前三名產業為：

第一名，航運類34.89%

第二名，光電類19.92%

第三名，造紙類19.81%

累計今年年初開盤迄今共99個交易日，集中市場總成交金額為40兆4,694.90億元，市場日平均成交金額為4,087.83億元，股票成交量週轉率為99.95%，股票日平均成交量週轉率為1.01%。

2021年6月4日全體上市公司市場總值為新台幣52兆4,602.46億元，較上週(2021年5月28日)市值51兆5,459.88億元增加9,142.58億元，增幅約為1.77﹪。

(以上資料為初步統計資料，成交資料不包含本週最後交易日鉅額及外幣交易之成交資料)