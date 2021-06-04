捷揚光電攜手傑可達捐贈千台webcam 挹注新北學校提升遠端教學品質

新冠肺炎疫情持續影響，遠距教學成為常態，捷揚光電股份有限公司與傑可達數位股份有限公司共同捐贈新北市公立國中小1,000台網路攝影機，挹注學校視訊教學設備，支持老師們增進遠端教學品質，提升學生線上學習效益。

捷揚光電溫木榮總經理強調，此次捐贈新北市教育局1,000台網路攝影機，市值約399萬元，希望運用資訊科技發揮影響力，提升遠端教學效益，肩負起企業應盡的社會責任，落實「取之於社會，用之於社會」，更期待鼓勵其他企業共同挹注資源，為臺灣、為教育貢獻一份心力，一起協力同行飛越疫情。

教育局指出，網路攝影機是視訊教學不可或缺的資訊設備，捷揚光電與傑可達數位公司共同捐贈的網路攝影機具有Full HD高解析影像畫質，能傳送清晰影像到學生的學習載具上。獲得捐贈物資後，教育局即刻依各國中小班級數規模進行配發，協助老師能依照不同視訊軟體需求進行教學，減輕老師操作資訊設備負擔，提高線上教學效益。

同榮國小陳癸伶主任表示，這個webcam不僅影像畫質好，更適用於meet、teams、webcisco與skype等平台軟體，讓學校可依照需求召開各項視訊會議。曾沛穎同學則說，自從老師使用這台網路攝影機之後，在用平板電腦上課時，看得更清楚、學得更輕鬆。

為因應停課學生在家線上學習需求，家中若無資訊設備或網路者，教育局也已備妥3萬台平板，以及6,600片行動網卡，提供給經濟弱勢同學優先申請，讓孩子可以向學校提出借用申請，以協助學生順利進行線上學習，消彌數位設備不均的落差。目前已有225校申請，總計借出行動載具186片及行動網卡1,873張，嘉惠眾多學子。

停課時期，教育局也推出「新北數位學院」（https://reurl.cc/rgg8VN），提供數位教學step by step簡報，努力提升教師運用資訊工具差異化教學的能力，協助教師在同步或非同步的多元教學形態下，運用各項能夠互動的教學工具、策略，以線上方式維繫班級學生的基本社交網絡，給予學生在學業上及生活上個別化的協助、支持與關心。除了教學載具的配發，教育局也鼓勵各校教師可運用同步、非同步或混成線上教學方式，彈性採遠距教學、線上自主學習、紙本自主學習、教育局YouTube頻道及第四台公用頻道等多元授課方式進行，豐富遠端授課內容。